«Se guardiamo a uno scenario di sviluppo lineare che non contempla i fatti straordinari cui abbiamo assistito negli ultimi anni, la Cina si candida a diventare la prima economia al mondo nell’arco di appena un decennio»: parole di Mario Boselli, presidente di Iccf (Italia China Council Foundation) durante la presentazione della prima parte del XIV Rapporto annuale della Fondazione, nata nel 2022 dall’integrazione tra la Fondazione Italia Cina e la Camera di Commercio Italo-Cinese.



Il Rapporto, che si presenta con una veste grafica nuova e la cui seconda parte sarà resa nota entro fine 2023, punta a essere uno strumento per le Pmi italiane che già operano nel Paese o che sono intenzionate a farlo.



Tra i dati salienti spiccano, per quanto riguarda il primo trimestre di quest’anno, il +4,5% del Pil cinese, il +5,4% nel settore dei servizi, il +3,3% nella produzione industriale, il +2,8% nella produzione manifatturiera e il +5,8% nella vendita di beni al dettaglio. Tuttavia, il calo delle esportazioni e degli investimenti evidenzia un quadro chiaroscurale per una nazione che nel 2022, secondo Istat, ha rappresentato per il nostro interscambio una cifra di quasi 74 miliardi di euro, di cui 57,5 miliardi (+49% anno su anno) importati in Italia e 16,4 miliardi esportati (+0,5%).



Il nostro deficit commerciale nei confronti dell’ex Celeste Impero è in rialzo, spinto dall’incremento sostenuto dell’export cinese e dal rallentamento delle nostre vendite verso la Cina, che comunque resta il decimo mercato di destinazione per le esportazioni del made in Italy, il quarto extraeuropeo e il primo in Asia.



Nel 2022, come si evince dal Rapporto, il tessile-abbigliamento italiano è avanzato in Cina del 12,4% anno su anno, pari a 3,5 miliardi di euro. Ma si può fare di più e Iccf indica una serie di regole da seguire: innanzitutto investire nel digitale, anche sul fronte B2B, e in parallelo allineare i propri prodotti con le nuove richieste dei cinesi, sempre più propensi a premiare realtà con un impatto sociale positivo.



Importanti le collaborazioni mirate con partner locali e attenzione a non incorrere in errori di valutazione del contesto socio-economico in cui si opera, in costante mutamento e difficile da decifrare. Necessarie, inoltre, strategie di ingaggio ad hoc, anche considerando le cosiddette città secondarie, e una presenza sul territorio attraverso una o più basi da cui condurre le operazioni non solo in Cina, ma anche in Asia orientale e nel Sud-est asiatico.



«Rafforzare il dialogo e sviluppare ulteriormente la cooperazione commerciale, rinvigorendo le nostre esportazioni, è fondamentale - conclude Boselli - senza contare una maggiore reciprocità e trasparenza nella relazione. A livello europeo dobbiamo saper parlare con una voce coesa e indipendente, per favorire il multilateralismo ed evitare incomprensioni, che non fanno bene a nessuno».

A cura della redazione