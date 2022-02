c.me.

Il brand di calzature e abbigliamento sostenibiliscommette sul resale con la nuova piattaforma, lanciata in collaborazione con lo specialista del recommerceReRun offrirà inizialmente ai clienti la possibilità di vendere le proprie scarpe Allbirds usate portandole in uno dei negozi di Los Angeles, Chicago e New York City e ricevendo in cambio un credito di 20 dollari.Queste calzature saranno poi rigenerate da, prima di essere messe in vendita sulla piattaforma ReRun.Dopo un lancio a Los Angeles, Chicago e New York City, il marchio con sede a San Francisco prevede di espandere il servizio in altri punti vendita a livello nazionale.La piattaforma ReRun è l'ultima iniziativa legata all'impegno dell'azienda sul fronte della sostenibilità e fa parte del Flight Plan, una serie di progetti legati al green che includono la riduzione della metà dell'impronta di carbonio per prodotto del marchio entro fine 2025, con l'obiettivo quasi zero entro fine 2030.