Paul&Shark, il brand di lifestyle fondato nel 1976, tra luglio e agosto approda in Giappone nei department e specialty store più esclusivi di Tokyo: Isetan ed Estnation.



Allo stesso tempo, in occasione della finale della Coronation Cup - una delle manifestazioni sportive di maggior rilievo nel calendario estivo in Inghilterra, in programma il 27 luglio - sarà presente la polo creata da Paul&Shark per l’England Team di polo, che diventerà disponibile anche per l’acquisto.



La giornata si svolge all’interno del Royal County of Berkshire Polo Club e vi partecipano figure di spicco del mondo del polo, a fianco di personalità di respiro internazionale dal mondo del cinema, della moda, dello spettacolo, oltre che della Corona Britannica.

Per quanto riguarda le esperienze giapponesi, saranno contraddistinte dall’esaltazione di prodotti della serie Typhoon 20000: capi studiati per garantire elevate prestazioni impermeabili e antivento in qualsiasi condizione atmosferica, dovute al trattamento ingegnerizzato da Paul&Shark.

A partire dal 21 agosto nel department store Isetan il focus sarà su Maeltrom III, installazione creata per Paul&Shark dall’artista italo-svedese Duilio Forte, che rappresenta un vortice tramite lastre in legno specchiate. Il fine è quello di richiamare il concept di Typhoon 20000 inserendolo in un contesto legato all’acqua e al mondo navy, che da sempre è l’ispirazione prima dell’estetica del marchio.

Dal 22 agosto il brand italiano sarà presente con un pop up store da Estnation, dove due giorni dopo si terrà uno speech di Andrea Dini, presidente e ceo del marchio.