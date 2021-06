MarediModa, salone dedicato ai tessuti mare, intimo e athleisure e agli accessori, riparte dalla consueta sede del Palais Des Festivals di Cannes dopo l'ultima edizione digitale: l'appuntamento è fissato dal 9 all’11 novembre.



In un primo momento gli organizzatori sembravano orientati a Villa Erba, sul lago di Como, «ma nonostante la grande disponibilità di questa location - sottolinea il presidente della manifestazione, Claudio Taiana - abbiamo preferito optare per la continuità con la nostra storia e la nostra tradizione».



Una decisione in cui sono stati coinvolti, oltre ai membri del consiglio direttivo, gli stessi visitatori ed espositori, convinti che Cannes sia logisticamente più strategica: «Ha una migliore collocazione geografica rispetto ai Paesi più importanti per la fiera, ovvero Italia, Francia e Spagna, unitamente a un'eccellente fruibilità del polo espositivo, data dalla sua posizione sul lungomare di Cannes», sottolinea Taiana, lasciando comunque uno spiraglio aperto per la location lariana.



«Questa scelta - conclude - non esclude la possibilità di immaginare un appuntamento complementare, anch’esso di servizio, all’interno di Villa Erba. Un’idea che sarà discussa dal prossimo consiglio direttivo».



A cura della redazione