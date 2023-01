e.f.

Alla vigilia di, in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio a Rho fiera Milano, i produttori pratesi fanno un bilancio del 2022. Tenuto conto di una crescita media della produzione intorno all’8%, il fatturato complessivo dovrebbe superare quota 1,85 miliardi di euro, dagli 1,74 miliardi del 2021 (di cui 1,15 miliardi erano realizzati all’estero).Lo ipotizza il Centro Studi di, tenendo conto dell’andamento di oltre 270 imprese, che danno lavoro a 4.700 addetti diretti (inclusi i produttori di tessuti speciali dei comparti jacquard, pellicce sintetiche, tessuti tecnici, tessuti non tessuti e spalmati).Per il quarto trimestre, in particolare, è stimato un incremento della produzione di tessuti pratesi pari a 5%, rispetto allo stesso trimestre del 2021. Per quanto riguarda l'export, si sa dai datiche nei i primi nove mesi del 2022 è cresciuto del 26,3%, rispetto allo stesso periodo del 2021, arrivando a superare il miliardo di euro. Tra i clienti più dinamici emergono la Spagna (quota del 10,2% del totale, con una crescita di +15,4%), la Germania (9,9% del totale, crescita del +25,3%), la Francia (7,7% del totale, crescita del +30,1%), la cina (includendo Hong Kong, 5,4% del totale, crescita del +19,5%) e gli Usa (5,3% del totale, crescita del +22,1%). In accelerazione anche le esportazioni verso Paesi che sono destinazioni di lavorazione come la Romania (6,7% del totale, crescita del +30,1%) e la Turchia (4,7% del totale, con crescita record del +74,9%).«Questa stagione fieristica - commenta, coordinatore del gruppo Produttori di tessuti della sezione Sistema Moda di Confindustria Toscana Nord (nella foto) - si colloca in un momento particolare, con la riapertura del mercato cinese finora bloccato, un ulteriore importante passaggio verso la definitiva uscita dai condizionamenti della pandemia e una relativa stabilizzazione del difficilissimo capitolo costi energetici».«I dati evidenziano per i tessuti pratesi una ripresa netta, per quanto non ancora totale, in un quadro che per molti versi si presenta favorevole alle nostre specializzazioni - prosegue Sarti -. L'attenzione alla sostenibilità, rispecchiata anche dalle collezioni delle imprese del distretto, è per Prato una opportunità che non possiamo né vogliamo mancare: non è un caso che la nostra associazione, le singole aziende e la città nel suo complesso siano impegnate a cogliere tutte le opportunità possibili, rendendosi partecipi di iniziative e progetti. Non meno intensa l'attività di rappresentanza di Confindustria Toscana Nord, rispetto all'orientamento delle decisioni pubbliche in questa essenziale materia. Seppure fra incertezze e cautele, le nostre imprese guardano con positività al futuro».«Pur con tutti i cambiamenti che abbiamo vissuto e viviamo nel mondo della promozione del tessile, quelli di Milano Unica erimangono appuntamenti attesissimi e cruciali - aaferma, presidente del consorzio-. Parigi nell’ideale comune rimane la fiera primaria a livello internazionale, mentre Milano Unica cresce e si rende sempre più attrattiva anche per le imprese pratesi».La 36esima edizione di Milano Unica, dedicata alle proposte invernali, vede la partecipazione di 70 produttori di tessuti pratesi, cui si aggiungono altre imprese di accessori e servizi: numeri che si avvicinano a quelli dell'edizione di luglio 2019.Gramigni si dice soddisfatto anche delle partecipazioni non solo a fiere generaliste ma anche a iniziative promozionali di nicchia, come quelle di gennaio, presidiate dal consorzio a New York e a Parigi. «Stiamo anche ipotizzando nuovi eventi simili in altri Paesi. Questo approccio “a due vie” ci sembra il più funzionale: i clienti vengono da noi alle grandi fiere e noi li andiamo a incontrare a casa loro con missioni ad hoc, pensate per quello specifico mercato. Le evoluzioni future ci diranno se e come aggiustare il tiro in funzione dei movimenti delle persone e dello sviluppo del digitale».Per quanto riguarda i mercati, i pratesi stanno beneficiando delle attenzioni dell’Europa, soprattutto per i prodotti di fascia medio-alta. «Difficili le previsioni sulla Cina, ma intanto la sua riapertura è già un dato positivo», dice il presidente di Pratotrade, ricordando che l’imminente campagna acquisti parte anche con situazioni diversificate sul fronte cambi. La quotazione del dollaro statunitense aiuta le nostre esportazioni, mentre la svalutazione dello yen giapponese le penalizza.