Tutte le aziende italiane del Gruppo Otb, per un totale di 2.500 dipendenti, sono coinvolte in Remove Plastic from Water by Removing Water from Plastic: una campagna di sensibilizzazione e azione contro l'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso, che nei prossimi mesi verrà estesa alle sedi estere dell'azienda, per raggiungere oltre 6.500 persone.



Dopo aver condotto un'analisi interna dalla quale è emerso che ogni anno 124mila bottiglie di plastica vengono acquistate e consumate dalle persone che lavorano all'interno del gruppo guidato da Renzo Rosso non si è limitato a eliminare immediatamente la vendita di queste bottiglie in uffici e stabilimenti, ma ha installato distributori di acqua potabile in ogni filiale e donato a ciascuno dei propri dipendenti bottiglie speciali per rifornirsi.



Un'operazione resa possibile grazie a una partnership con 24Bottles, realtà italiana del design, la cui missione è quella di ridurre drasticamente l'uso di bottiglie di plastica monouso a livello globale.



Per Otb 24Bottles ha reinterpretato il modello Clima, in acciaio inossidabile e dotato di particolari proprietà termiche, che gli consentono di mantenere le bevande calde per 12 ore e fredde per 24. Clima è a zero emissioni, grazie ai progetti di riforestazione internazionale sostenuti da 24Bottles, che ha dato vita a una vera e propria foresta, chiamata Oxygen.



Diverse realtà del Gruppo Otb, tra l'altro, si stanno alleando con 24Bottles per sviluppare progetti speciali, che saranno rivelati nei prossimi mesi.



La sostenibilità è più che mai un impegno per Otb, artefice per esempio del Food Recovery Program (che recupera le eccedenze alimentari provenienti dalle mense aziendali) e di Share Your Wardrobe, Share Your Love, basato sulla raccolta di indumenti usati dai dipendenti, per poi donarli alle organizzazioni benefiche (nella foto, da sinistra, Renzo e Andrea Rosso).

a.b.