Anche gli infissi hanno un'affinità elettiva con il lusso e il design. Non a caso QFort, marchio tra i leader europei nell'alto di gamma in questo settore, ha scelto la capitale della moda, Milano, per aprire un quartier generale di 1.000 metri quadri in viale Certosa 21. «Una showroom ideale», come la definisce l'a.d. di QFort Milano, il 31enne Mattia Rubanu.



«Con questa apertura - prosegue Rubanu - vogliamo dare maggior valore al lavoro svolto in questi anni con QFort, un brand ormai consolidato sul mercato, che sceglie di orientarsi verso un target eclettico, che spazia dal cliente alla ricerca dell'extreme luxury, a chi è attento al giusto equilibrio tra eccellenza e prezzo».



La sede fornisce ad architetti, progettisti, interior designer e general contractor l'opportunità di avere un punto di riferimento innovativo, uno store dove trovare competenze specifiche, assistenza tecnica e una gamma di prodotti al completo, tra cui Panorama: una proposta che Rubanu definisce «la rivoluzione e il restyling del concetto di finestra, non più un elemento da nascondere con le tende ma un esempio di design eccellente, tutto da mostrare».



Questa operazione consente anche di rafforzare il filo diretto con la rete di rivenditori QFort nella Penisola, che grazie a questo modello di showroom possono replicare l'esperienza acquisita in azienda e perfezionare i propri modelli di business, in sintonia con l'iter strategico della casa madre.



Per il futuro sono già in previsione ulteriori QFort Store: «Abbiamo in programma diversi new opening - conferma Rubanu - che diventeranno decine nei prossimi tre anni». A livello internazionale uno dei mercati di elezione è il Canada, dove sono già stati avviati store direzionali ed è in fase di sviluppo la rete vendita.



La storia di QFort parte con una piccola attività imprenditoriale, fondata in Romania nel 1995, che si è trasformata in un'azienda operativa nei mercati europei e oltre. Parola d'ordine degli infissi termoisolanti e di altri accessori per case, uffici e showroom è «Progettati per resistere», insieme alla sperimentazione continua di nuove soluzioni e modelli di business.

