Presente in oltre 150 Paesi con la sua piattaforma di vendita online di brand fashion e luxury per uomo, donna e bambino, Giglio.com ha dovuto far fronte negli ultimi sette anni a un incremento del 40% dei volumi su base annua, che è andato di pari passo con la crescita delle aspettative da parte della clientela.



Nel 2018 è stata avviata una collaborazione con Google Cloud e con il partner Cloudmind, di cui ora Giglio.com tira le somme. «Abbiamo capito che avremmo avuto bisogno di passare da un’unica architettura monolitica a una basata sui microservizi, ma anche che stava emergendo la necessità di migrare totalmente dall’on-premise al cloud - dichiara Marco Claudino, chief operating officer della società, che ha lanciato negli anni Novanta il primo store online, ma che è nata all’interno della boutique palermitana di alta moda fondata nel 1965 -. Ci fidavamo del brand Google e degli investimenti dell’azienda in Google Cloud, quindi abbiamo deciso di affidarci totalmente a loro».



«Oggi - prosegue Claudino - un incremento annuale del 40% non comporta automaticamente il 40% o più in investimenti tecnologici aggiuntivi. Al contrario, i costi della nostra infrastruttura IT restano stabili, mentre il nostro business è in continuo sviluppo».



Come sottolinea una nota, Giglio.com ha adottato la mentalità DevOps (Development e Operations) già dal 1990. Con il progresso della tecnologia, l’azienda si è sempre più concentrata sull’implementazione dell’approccio continuous integration e continuous delivery (CI/CD) per alimentare sia i processi interni, sia le piattaforme rivolte ai clienti.



La nuova struttura portante di microservizi Gke (Google Kubernetes Engine) «ha dimostrato di essere la scelta giusta per Giglio.com e rimane al centro della sua attuale strategia». «Gestiamo in complesso otto prodotti, dall’e-commerce logistica, servizio clienti, automatizzazione del marketing, fatturazione e altro - afferma Claudino -. Gke e gli altri servizi di Google Cloud ci hanno aiutato ad automatizzare sempre più processi CI/CD, migliorando le prestazioni DevOps e favorendo l’innovazione e la gestione delle tecnologie più vicine alla customer experience».



Essendo aumentata l’attenzione rivolta alla gestione e all'analisi dei dati, Giglio.com può ora estrarre gli insight necessari a lavorare più agevolmente con partner, fornitori e altri soggetti per gestire l'inventario, le vendite e il marketing, mentre in passato i team di vendita, DevOps e marketing non riuscivano a condividere in modo semplice i dettagli di promozioni e sconti imminenti. In altri termini, c’è un maggiore coordinamento nella metodologia di lavoro, che si traduce in un upgrading dell’esperienza d’acquisto per gli utenti.



Antonio Petrullo, account executive di Google Cloud, precisa: «Tutti i miglioramenti It consentono a Giglio.com di sostenere le persone a cui tiene di più, ossia i clienti, i giovani imprenditori della moda del Sud Italia e tutti gli altri potenziali talenti dotati di creatività che vivono qui e che cercano una strada per il successo».



L’e-tailer sta attualmente sperimentando Vertex AI per un machine learning più avanzato e inserendo soluzioni innovative, come Recommendation AI e Retail API, per fare altri passi avanti anche in un’ottica di internazionalizzazione: presidiando già l’Europa, intende sfruttare le ultime soluzioni cloud e la propria esperienza DevOps per espandersi in Nord America e Asia.

A cura della redazione