Basta un tweet per scardinare equilibri che sembravano inattaccabili: lo sanno bene i responsabili di Nike, dopo che un cinguettio di troppo di Daryl Morey, general manager della squadra di pallacanestro statunitense Houston Rockets, ha sollevato un polverone nel Paese asiatico e non solo.



Gli Houston Rockets fanno parte della Nba, la National Basketball Association statunitense, di cui Nike è sponsor esclusivo: proprio in questi giorni l'associazione e relative squadre, tra cui appunto gli Houston Rockets, sono impegnate nel loro più importante torneo, gli Nba Games, seguitissimo anche nella Repubblica Popolare.



Per questo, quando Daryl Morey ha postato sul suo account Twitter la frase «Fight for freedom, stand with Hong Kong», prendendo posizione a favore dei manifestanti nell'ex colonia britannica, le reazioni sono state pesanti.



Sono insorti non solo cittadini comuni, ma anche realtà come la Chinese Basketball Association, la Shanghai Pudong Development Bank e addirittura il governo di Pechino, che ha sospeso la messa in onda delle partite della Nba e cancellato alcuni eventi con i fan. Colossi dell'e-commerce del calibro di Alibaba e Jd.com hanno rimosso i prodotti legati agli Houston Rockets dai loro e-store.



Morey ha prontamente cancellato le sette parole incriminate e si è scusato, sottolineando che non era sua intenzione offendere i fan, ma solo esprimere il proprio pensiero su una situazione complicata.



Dal canto suo Tilman Fertitta, proprietario degli Houston Rockets, non ha perso tempo e ha preso le distanze dal general manager, specificando che «la società non ha posizioni politiche. A noi interessa solo il gioco del basket».



La querelle potrebbe però nuocere all'immagine e ai guadagni di Nike nella Greater China, un'area in cui - come riporta il Financial Times, che ha dedicato un lungo articolo all'argomento - i ricavi della label sono saliti del 22% nell'arco dei tre mesi conclusi a fine agosto, segnando il 21esimo quarter consecutivo di crescita e riguardando il 16% del giro d'affari del gruppo. Gli utili nella regione, al netto di interessi e tasse, sono attualmente il 36% del totale.



Non stupisce quindi che proprio Nike, insieme al retailer cinese Topsports, sia l'artefice dello store dell'Nba di Pechino - il più grande al di fuori del Nord America - e che il patron Mark Parker abbia precisato che il brand è «della Cina e per la Cina».



Già a giugno si era verificato un incidente di percorso: sempre il FT ricorda infatti che una linea di calzature di Nike, disegnata da Jun Takahashi, era stata rimossa dal mercato, dopo che lo stilista aveva espresso critiche all'esecutivo cinese.



Settimana scorsa, mentre Marco Rubio, senatore della Florida, twittava «Aspetto che Nike prenda posizione», il player dell'active sportswear avvertiva qualche scricchiolio in Borsa, in seguito ai timori espressi dagli analisti.



Proprio uno di loro, tuttavia, ha gettato acqua sul fuoco. «I consumatori cinesi - ha affermato infatti Sam Poser, analista di Susquehanna - percepiscono Nike come un global brand, quindi non lo associano a un determinato Paese o a una parte del mondo». «Il legame del marchio con la Cina - ha aggiunto - dura da 30 anni e ha radici profonde».



L'articolo del FT si conclude con un'osservazione di Dean Crutchfeld, fondatore della società di consulenza Crutchfeld and Partners: «Non è stato Nike a scatenare questa guerra. Anzi, non escludo che, se l'azienda gioca bene questa carta, possa arrivare a vendere addirittura di più» (nella foto, un berretto degli Houston Rockets realizzato da Nike).

a.b.