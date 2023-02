e.f.

Dopo tre anni in flessione, nel 2022 il mercato immobiliare commerciale europeo tenta il recupero: 40 miliardi di euro gli investimenti del 2022, in incremento di circa il 20% sul 2021, ma ancora sotto il livelli del 2019 (46,3 miliardi), come merge dal Rapporto 2023 presentato oggi a Milano da, nel corso del convegno “Living in a two-speed world - Negozi di città e centri commerciali del nuovo decennio”.Francia, Germania e Regno Unito risultano le location più attraenti, con investimenti che nel 2022 hanno raggiunto rispettivamente 6 miliardi di euro, 8,25 miliardi e 8,1 miliardi. Invece l’Italia mostra una contrazione, con un valore totale poco sotto il miliardo di euro.In merito alle quotazioni, pare abbiano invertito l’andamento negativo del biennio 2020-2021 (vedi grafico in alto). Nei maggiori Paesi Ue i valori di vendita e i canoni di locazione hanno mostrato un incremento medio prossimo all’1%, che gli esperti prevedono possa essere seguito da un ulteriore rialzo, superiore al 4% nel 2023. Tale crescita è legata soprattutto al recupero dei passaggi all’interno degli shopping center, al rapido riavvicinamento (in alcuni casi superamento) del numero di arrivi turistici ai livelli pre-Covid nelle principali città europee, nonché al processo di riequilibrio tra acquisti online e fisici.Nel caso specifico dell’Italia, lo stato di incertezza ha influenzato direttamente e indirettamente il settore retail, soprattutto quegli asset immobiliari fuori dai centri urbani (retail Park). Gli investimenti della prima metà dell’anno, superiori ai 550 milioni di euro, non hanno compensato del tutto il successivo calo, così il volume del 2022, pari a 980 milioni, è risultato inferiore di quasi il 26% rispetto al 2021 e di quasi il 50% rispetto al 2019.La Lombardia ha concentrato più del 25% del totale degli investimenti a livello nazionale, circa 270 milioni di euro, seguita da Veneto (15%, 134 milioni) ed Emilia Romagna (10%, 84 milioni).Gli investitori istituzionali hanno optato soprattutto per le high street di Milano (via Montenapoleone), Venezia (calle San Moisè) e Roma (via del Corso), grazie al ritorno dei turisti stranieri. A tal proposito, un confronto con il biennio precedente fa emergere un consolidamento delle presenze dei marchi, dell’occupazione degli spazi e una sostituzione di parte dell’abbigliamento e servizi con luoghi per la ristorazione (l’edizione 2023 del Rapporto ha tenuto conto di circa 28 chilometri di high street e 42 chilometri di secondary street).Per quanto riguarda le grandi superfici, le occasioni presentatesi sul mercato hanno orientato gli investimenti sui centri commerciali secondari in territori del nord della Penisola (province di Brescia, Modena, Padova, Reggio Emilia e Varese) e all’interno dei vasti confini amministrativi della città di L’Aquila.Secondo le stime dell’istituto di ricerca Scenari Immobiliari, nel 2022 le attività di vendita e locazione di spazi per la vendita al dettaglio in Italia hanno totalizzato 6,5 miliardi di euro di fatturato, in calo del 3,7% rispetto al 2021. Per il 2023 i ricercatori prevedono un ulteriore ridimensionamento a 6,1 miliardi.A proposito di affitti, le dinamiche viste nel 2022 indicano una stabilizzazione dei valori e dei canoni unitari e fanno prevedere una crescita per l’anno in corso sia per le grandi superfici commerciali (fra +0,6% e +0,2%), sia per gli esercizi di vicinato (fra +1,1% e +0,4%).