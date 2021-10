Risparmiare, ripensare, razionalizzare sono tra i mantra destinati a guidarci verso un mondo sostenibile. Concetti sempre più al centro delle strategie delle aziende, che puntano a migliorare la propria efficienza limitando gli sprechi e tenendo sotto controllo i costi. Un presupposto da cui è nata Mio, piattaforma per la creazione e condivisione di prototipi digitali realizzata da Metaverso, digital agency specializzata in prototipazione virtuale, realtà aumentata e realtà virtuale.

Mio è una soluzione totalmente web-based, che si avvale degli standard più innovativi di visualizzazione 3D via browser, con l'obiettivo di garantire il massimo realismo dei modelli digitali. E con estrema facilità, visto che la tecnologia basata su browser non richiede l'installazione di alcun software: ogni operazione avviene esclusivamente via web e può essere eseguita agevolmente anche senza alcuna esperienza sul fronte della modellazione 3D.

L'inedita piattaforma di Metaverso gestisce asset 3D creati con qualsiasi software di modellazione, supporta nativamente il formato U3M di Vizoo e permette di creare librerie digitali di tessuti, metalli o plastiche a partire da texture o ricreandoli con strumenti parametrici.

Nell'ambito di Mio ogni modello può quindi essere personalizzato nelle finiture, per dare vita a varianti illimitate. La configurazione generata dall’utente è immediatamente condivisibile su qualsiasi device con un semplice link web e viene resa disponibile in realtà aumentata senza la necessità di scaricare app dedicate.

Giunti alla definizione finale del prototipo 3D, Mio permette di incorporarlo facilmente in qualsiasi pagina web. Così le pagine di prodotto potranno essere potenziate con il relativo modello 3D interattivo. Il medesimo modello trova applicazione per la creazione di contenuti visuali come rendering ambientati o animazioni tecniche e promozionali.

Mio si può integrare nativamente con ERP ed E-Commerce, dando vita a configuratori di prodotto e strumenti visuali di gestione dell’ordine per il cliente finale o la forza vendita.

Digital agency focalizzata sulla produzione di contenuti multimediali basati sulla visualizzazione 3D, Metaverso si propone come partner per la realizzazione di progetti di comunicazione digitale utilizzando strumenti innovativi e piattaforme software popolate da modelli digitali ad alta fedeltà, immagini e video 3D, realtà virtuale e aumentata.

Punta a supportare le aziende nella digitalizzazione non solo della comunicazione ma anche dei processi produttivi, riducendo sensibilmente l’impatto ambientale e riducendo i costi per la prototipazione dei prodotti.

Basata in provincia di Treviso, conta un team di 15 persone e un fatturato in crescita a doppia cifra anche nel 2020 della pandemia. A oggi è stata scelta come partner da aziende come Xacus e Albini Group.