Gli italiani pagano cashless, ma c’è ancora del potenziale da sviluppare per quanto riguarda i pagamenti smart. Nel 2022 il 95% della popolazione ha utilizzato una o più volte un metodo di pagamento alternativo al contante e se il 94% dichiara di avere usato carte per pagamenti elettronici, meno della metà (45%) ha preferito alternative smart come app di pagamento, e-wallet o QR code.



L’aspetto positivo è che quest’ultima quota di shopper è in crescita del 32% rispetto al 2021 ed è previsto un ulteriore aumento nel 2023 (+11%), stando a quanto emerge dalla seconda edizione del Cashless Report 2023, indagine realizzata dalla società di ricerche Ipsos per Adyen, piattaforma tecnologica finanziaria quotata alla Borsa di Amsterdam, che in Italia supporta nella gestione dei pagamenti diversi marchi della moda, tra cui Woolrich e Brunello Cucinelli.



I volumi di spesa ribadiscono l’affermarsi dei pagamenti digitali, con quote in linea con quelle del 2021. Il 63% delle transazioni è avvenuto attraverso soluzioni di pagamento cashless, di cui il 50% con carta e il 13% tramite smart payment e gli esperti stimano che in futuro questa percentuale possa salire al 16% del volume totale di spesa.



Inoltre, secondo la ricerca, il 77% degli intervistati preferirebbe utilizzare un metodo di pagamento elettronico, se fosse libero di scegliere, di cui apprezza soprattutto la comodità (55% degli intervistati), la velocità (51%) e la sicurezza (29%).



Dall’analisi emerge anche l’interesse verso forme di pagamento all’avanguardia e non molto diffuse, come le soluzioni biometriche o le criptovalute: le segnala il 62% degli intervistati. I pagamenti tramite scansione dell’impronta digitale risultano i più apprezzati (36%), seguiti dal riconoscimento facciale (16%) e dalla scansione della retina (13%).



A proposito del canale e-commerce, per pagare il 62% degli italiani usa le carte, mentre le app di pagamento e i portafogli elettronici vengono impiegati dal 28% della popolazione (quota ipotizzata in aumento nell’anno). Nel 2022 il 98% del panel ha effettuato acquisti online (l’80% a cadenza mensile e il 18% ogni tanto), con una spesa media tra i 20 e 100 euro al mese.



La maggior parte degli shopper (85%) ritiene sicure le transazioni nei canali e-commerce. I timori maggiori riguardano il furto dei dati bancari o personali (63% degli intervistati), la condivisione di informazioni personali sul sito (43%) e possibili truffe su siti non affidabili (41%).



L’83% di chi fa acquisti digitali sceglie il canale online per via della libertà di scelta, sia per quanto riguarda le tempistiche che il tipo di prodotto. Il 54% lo fa per la possibilità di trovare prodotti scontati e offerte speciali. Invece lo shopping in negozio è preferito, perché favorisce la socializzazione (75%) e perché sostiene il commercio degli store fisici (70%): una motivazione che sembra scaturire dalla maggiore consapevolezza degli italiani rispetto ai rischi corsi dalle attività commerciali durante e nel post pandemia.



I consumi vanno comunque sempre più verso l’integrazione fra reale e virtuale, grazie alla maggiore disponibilità di soluzioni di vendita e alla crescente familiarità dei consumatori con gli strumenti di pagamento digitali.



Il 67% del campione afferma di aver finalizzato un acquisto grazie a una modalità che prevede un’interazione con il venditore, sia online che offline. In particolare, il 47% ha avuto un’esperienza integrata e simultanea, per esempio acquistando online un prodotto direttamente in negozio, perché non presente in magazzino. Il 33% degli italiani ha invece utilizzato il web per informarsi prima dell’acquisto instore. C’è poi un 24% che ha sperimentato il click and collect, comprando su un sito e ritirando successivamente nel punto vendita.

