In occasione del 50esimo anniversario di Micam – il salone internazionale promosso da Assocalzaturifici, dal 15 al 18 settembre a Rho Fiera Milano – prende vita la nuova area pensata per il mondo della calzatura outdoor e sportiva.

Bjorn Borg, Cmp, Dolomite, Joma Sport, Lotto e Skechers sono tra i brand presenti al padiglione 7, dove sarà possibile trovare modelli di nicchia o mainstream sia italiani che internazionali.

Il cuore pulsante dell’area verrà rappresentato da The Arena, uno spazio di intrattenimento con performer e spettacoli, con l’uso di scarpe hi–tech.

Players District dunque sarà un’occasione per vedere in anteprima le novità calzaturiere sportive, attraverso una grande varietà di scelte, ma anche un modo per scoprire le tendenze in evoluzione e le nicchie di mercato più promettenti.