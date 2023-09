Presentato al Forum di Cernobbio in corso in questi giorni, il nuovo studio realizzato da The European House-Ambrosetti in collaborazione con Amazon prende in esame 650 imprese italiane per arrivare ad alcune conclusioni: innanzitutto emerge che le realtà nazionali che vendono online hanno riportato, grazie all’adozione del canale digitale, un aumento medio del fatturato dell’8,8%, della marginalità dell’8,1% e dell’export dell’8,1%.



Come spiega Lorenzo Tavazzi (partner e responsabile Area Scenari e Intelligence di The European House-Ambrosetti, «i maggiori benefici si riscontrano nelle Pmi, con una quota maggiore di piccole e medie imprese che riporta un incremento dei ricavi (+9,3%), della marginalità (+64%) e dell’export (+3%) rispetto ai grandi player».



Chi vende in Rete, secondo Tavazzi, trae vantaggi anche sul canale fisico, rafforzando la brand awareness, innovando l’offerta in seguito all’esperienza multicanale e migliorando il servizio post-vendita, senza contare l’ampliamento della base clientela nazionale e all’estero. Del resto, l’analisi rivela che per sette imprese su dieci i canali di vendita online e offline sono complementari e anche in questo caso le Pmi fanno da apripista (+10,3% rispetto alla media delle altre aziende). Alla voce esportazioni, l’aumento legato all’omnicanalità supera l’8%.



«Se tali effetti di sviluppo fossero applicati a tutte le aziende italiane il cui business è suscettibile di essere integrato con il canale digitale - si legge in un comunicato - potremmo avere un effetto volano per il sistema Paese (dove oggi l’e-commerce conta su 48 miliardi di euro di transato, 71 miliardi di giro d’affari e 380mila occupati) traducibile in oltre 110 miliardi di euro (+6% del Pil nel 2022).



«Oggi - informa Mariangela Marseglia, vp e country manager di Amazon Italia e Spagna - oltre il 60% delle vendite nel nostro e-store proviene da partner di vendita indipendenti. Per loro abbiamo investito a livello europeo solo nel 2022 oltre 8 miliardi di euro relativi a logistica, servizi, strumenti e formazione. E sempre nel 2022 oltre la metà delle 21mila Pmi italiane che utilizzano Amazon ha registrato nel nostro marketplace oltre 950 milioni di euro di vendite oltreconfine (+20% sul 2021)».



In base a un moltiplicatore economico costruito da The European House-Ambrosetti per Consorzio Netcomm, 100 euro attivati nella filiera estesa dell’e-commerce e del digital retail ne generano 248 nel resto dell’economia. In termini occupazionali, il moltiplicatore indica per ogni 100 unità di lavoro generate in modo diretto dalle attività in questi settori 141 unità di lavoro attivate, visto che il 20% dei player interpellati dice di aver assunto nuove figure professionali altamente specializzate.



L’e-commerce, come ribadisce Matteo Zoppas (presidente di Ice), consente anche alle Pmi di raggiungere Paesi stranieri senza dover ricorrere a investimenti in strutture commerciali complesse.



The European House-Ambrosetti e Amazon hanno inoltre realizzato nei mesi scorsi due ricerche (una sui consumatori e una sul rapporto tra inflazione ed e-commerce, con un focus sulle fluttuazioni dei prezzi tra il 2020 e il marzo scorso), da cui si evince che i prezzi dei beni acquistati sul web sono stati più stabili del livello generale e che negli ultimi sei anni, se non si fosse verificato l’exploit delle vendite online, l’inflazione sarebbe stata del 5% mediamente più elevata. «Per ogni punto percentuale in più di diffusione dell’e-commerce - rivela la nota - i consumi in Italia crescono di 845 milioni di euro».



Se Antonio Franceschini (head of International and Market Office di Cna) cita il modello Bopis (buy online, pick up in store) come leva per rafforzare la fidelizzazione del cliente finale in una connessione tra operatori digitali, negozi multimarca e produttori privi di monomarca, Bruno Panieri (direttore delle Politiche Economiche di Confartigianato Imprese) ricorda che l’e-commerce, negli ultimi tre anni segnati dalla pandemia, è stato un’ancora di salvezza per le micro e piccole aziende.



Nicola Bianchi (vicedirettore di Edi Confcommercio) lancia un appello al governo: «Deve promuovere iniziative di sistema attraverso la rete dei Centri di Competenza e dei Digital Innovation Hub, per favorire il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca e innovazione alle imprese tradizionali».



«È inoltre fondamentale - conclude - semplificare le procedure di accesso ai bandi per la digitalizzazione e passare a una logica di incentivi aperta alle esigenze legate ai nuovi modelli di business abilitati dal digitale, facilitando l’accesso a fornitori qualificati di soluzioni tecnologiche: penso ad esempio all’istituzione di un albo dal quale le aziende possano attingere».



La foto di apertura è di StockSnap da Pixabay

