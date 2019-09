Diana E-Commerce Corporation, agenzia internazionale specializzata nel fashion e-commerce, ha realizzato il nuovo negozio online di Slowear, il gruppo che raccoglie i brand Incotex, Zanone, Glanshirt, Montedoro e Officina Slowear.

Slowear.com è stato interamente riprogettato da Diana Corp, per rispondere alle richieste dell’azienda Slowear di creare una piattaforma all’insegna dell’omnicanalità, con significativa attenzione ai contenuti.

Stefano Mocellini, founder & ceo di Diana Corp spiega: «L’obiettivo è stato mettere a servizio di Slowear un e-commerce che esaltasse le produzioni editoriali del brand. Abbiamo, quindi, realizzato uno store multibrand che propone una selezione di prodotti ampia e curata, e allo stesso tempo esprime uno stile di vita».

Uno store multibrand digitale, con proposte d’abbigliamento dei marchi di proprietà, e una selezione di prodotti terzi tra cui vinili, oggetti di design, articoli grooming, libri e fotografie.

A partire dalla homepage è possibile osservare lo spirito editoriale del sito voluto dall’azienda: dalla Slowear Selection, che nelle diverse stagioni propone i capi must have del guardaroba, allo Slowear Journal, sezione con spunti e curiosità sul lifestyle (food, viaggi, innovazione, arte e cultura).

I contenuti del nuovo e–commerce sono gestiti in modo dinamico e innovativo con il Content Management System di Live story, grazie all’integrazione ufficiale tra Salesforce Commerce Cloud e la piattaforma di editorial commerce (parte dello stesso gruppo di Diana Corp).

«Abbiamo dato un forte impulso all’integrazione tra sito e negozi, per valorizzare anche online la cura con la quale Slowear segue il retail e offrire un servizio sempre più smart e personalizzato», continua Mocellini.

«Penso a servizi come pick-up e return in store o alla possibilità di prenotare dal sito un appuntamento con un personal assistant in negozio», conclude il ceo di Diana Corp.

Un e-commerce concepito come un luogo esperienziale, in cui il cliente va per stare bene, seguendo la filosofia degli store Slowear, dove c’è attenzione per l’accoglienza. Ad esempio, nell’homepage è possibile attivare una selezione di brani musicali, che danno il benvenuto all’utente e lo accompagnano durante tutta l’esperienza di acquisto.

Il sito è dotato di una tecnologia avanzata, in quanto è implementato su Salesforce Commerce Cloud, piattaforma cloud-based leader nel suo settore, di cui Diana è partner ufficiale.