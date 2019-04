Milano pronta per la grande kermesse del design, che l’ha resa celebre in tutto il mondo e che si ripresenta dal 9 al 14 aprile, ma che scalda i motori già oggi.



Oltre al Salone, che apre i battenti il 9 aprile a Fieramilano Rho con 2.350 espositori da 43 Paesi e 550 giovani designer nel SaloneSatellite, il Fuori Salone attende in città qualcosa come 500mila persone, grazie a un fitto calendario di appuntamenti tra mostre, eventi, performance, tutti sotto il segno del mobile e molti anche legati al fashion, cui Camera Moda dedica il calendario di Milano Moda Design.



Si calcola che gli eventi siano 1.200, sparsi in tutta la città, dal centro alle periferie: al di là della spettacolarità delle esposizioni e dell'entertainment, non va dimenticato che dietro alla Design Week c'è un'industria composta da quasi 30mila aziende, con un fatturato che sfiora i 28 miliardi di euro (dati FederlegnoArredo). Non a caso, all'inaugurazione del Salone del Mobile è prevista la presenza del premier Conte, a fianco del sindaco Sala e del presidente della Regione Lombardia Fontana.



Un filo conduttore tra le miriadi di proposte alla ribalta - in particolare legate al mondo della moda - può essere considerato il tema dell'eredità, del lascito che si trasmette dal mondo del progetto a quello dell'uomo contemporaneo, con il saper fare dei maestri artigiani da trasmettere alle giovani generazioni.



Gli eventi e le installazioni che animano il capoluogo lombardo rappresentano altrettante lezioni magistrali da parte di architetti, designer, creativi e studi internazionali, che forniscono la loro personale interpretazione di questo tema con progetti che toccano i più svariati ambiti: dalle micro-architetture ai modelli astratti, dal landscape urbanistico agli oggetti di arredo domestico, fino alle opere concettuali che lambiscono i territori dell’arte.



A indispensabile supporto, il contributo di numerose maison della moda, che rivela da parte del settore il desiderio di sostenere la riflessione progettuale, intesa come atto d’arte e cultura del nostro tempo.



Da un caleidoscopio di idee e suggestioni emergono due filoni: da un lato la necessità di una relazione stretta con la natura e la sua tutela; dall’altro, la sospensione tra sogno e realtà, classico e moderno e, a volte, l’iperbole e l’eccesso.



Fa già discutere per esempio la Maestà Sofferente, grande installazione di Gaetano Pesce a forma di poltrona trafitta da frecce in piazza Duomo, per evocare la violenza sulle donne: ma c'è chi ha visto nell'opera un'ulteriore mortificazione del corpo femminile, come Cristina Donati Meyer che ha applicato alla scultura il cartello «La donna è (un) mobile».



«Bene così - ha commentato Vittorio Sgarbi -. Se no sarebbe semplicemente l'opera di un architetto. Pesce è l'anti-Boeri».



Un altro importante appuntamento, in calendario stasera, è l'inaugurazione presso l'Armani/Silos della retrospettiva su Tadao Ando, già presentata al Centre Pompidou di Parigi (nella foto di Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti).



«Questo maestro dell'architettura contemporanea - dice Giorgio Armani - ha la straordinaria abilità di trasformare materiali pesanti, come il metallo e il cemento, in qualcosa di poetico ed entusiasmante».



Sono solo le prime battute di una settimana intensa, in cui Milano, come accade per la moda, diventa ancora una volta capitale internazionale della creatività.



a.c. e a.b.



MILAN DESIGN WEEK 8-14 APRILE: Fuorisalone all over
Freitag: Unfluencer di Georg Lendorff - photo credits Fabian Scheffold - Via Ferrante Aporti 9
Anteprima Corvasce Design: Collection di Eliie Omya - Corso Como 9
Chorustyle: Nikko - Spazio Opificio, via Tortona 31
Pijama Cuscini by Tigre - Via Pastrengo 11
Arte e Cornici Coffee table di Massimiliano Giornetti - Galleria Tommaso Calabro, piazza San Sepolcro 2
Momonì: Oggetti Quotidiani di Augustina Bottoni - Corso Como 3
Rossana Orlandi :Tapis Rouge - Via Matteo Bandello 14-16
Alessi: Mostra delle caffettiere - Modello Moka di David Chipperfield - Mudec, via Tortona 56 - ph Matteo Imbriani
Specie Protette - Pane Quotidiano Onlus, viale Toscana 28 - foto Francesca Bonaccorsi

MILAN DESIGN WEEK 8-14 APRILE: Zona Centro
B&B Italia: UP 50' by Gaetano Pesce - Piazza del Duomo
Baldinini: Coniferi, sedute di Angelo De Michelis - Via Montenapoleone
Salvatore Ferragamo: Canestra Caravaggio di Italo Rota, courtesy Laura Ferrari - Via Montenapoleone 3
Maqmoveis: Museo della Permanente, via Turati
Maryling: Foro Studio, Lappeso - Via Manzoni 37
Blumarine: Coco di Calligaris - Via Baracchini 9
Versace: Seduta by Sasha Bikoff e Andy Dixon - Palazzo Versace, via Gesù 12
Fendi: seduta Thea - Via Montenapoleone 3
Iceberg: tavole di Surf The Road - Via Verri 4
Falconeri: Arquicostura Studio di Raquel Rodrigo - Via Montenapoleone 6
Loewe: Basket by Jonathan Anderson - Via Montenapoleone 21
Malloni: Light Weave di Tooy - Corso Venezia 2
Giuseppe Zanotti: Tacco Scultura - Via Montenapoleone 8
Signorvino: tavolino da caffè Amedeo e lampada Battista di Contrada Erasmo - Via Dante 15
Bottega Veneta Arco Bag: via Sant'Andrea 15 e via Montanapoleone 27/A
Gucci Décor: via Santo Spirito 19
Dolce&Gabbana in collaborazione con Smeg: Viale Piave 24

MILAN DESIGN WEEK 8-14 APRILE: Zona Brera
Ottod'ame: Poltrona by Maryangel Garcia - Via Solferino 1
Etro: Masai - Via Pontaccio 17
Lampade Equilibrium: Giorgio Bonaguro Marble stories II_Equilibrium - Galleria Carte Scoperte, via Maroncelli 14
Timberland: Collezione Rebotl - Piazza XXVI Aprile
Le Pandorine: Brera Wanderlust by Reika Vero - via Solferino 3
Luxury Design: White by Lucia Cavaliere - Via dell'Orso 12
Shirtaporter by Abhika - Via Solferino 11
Manuel Ritz: Ed048 di Edizioni Design - Via Solferino 1
Melissa: Crochet de F.lli Campana - Via Palermo 1







a.b.