Stuart Vevers, direttore creativo di Coach, è tornato a sfilare nell’Park Avenue Armory, storico edificio in mattoni che occupa un intero isolato dell’Upper East Side di New York.



Originariamente il Park Avenue Armory serviva da quartier generale e sede amministrativa per il settimo reggimento della milizia di New York, con ampie sale interne arredate con elementi in legno ornamentali, marmo e vetrate.



Questi ampi spazi hanno fatto da cornice alla presentazione della collezione FW 23/24, circondata da ritratti militari e grandi lampadari scintillanti, per accogliere gli ospiti trasmettendo loro quel senso di intimità che è il leitmotiv della collezione.



Vevers ha puntato su una silhouette fluida e avvolgente partendo dal look di apertura, composto da un lungo dolcevita a righe in maglia con una mela intarsiata al cui interno spiccano le iniziali di NY.



Le modelle, scelte non solo nelle agenzie americane ma anche attraverso lo streetcasting, si sono alternate nel presentare maxigonne e pantaloni in denim svasati abbinati a capispalla, sia corti sia oversize.



Questa stagione ha visto inoltre la riconferma di cappotti e spezzati in pelle, confezionati con varie tecniche sofisticate di lavorazione: dal patchwork, realizzato con gli scarti dei laboratori, a trattamenti e testurizzazioni per dare l’idea che un capo abbia vissuto già una vita prima di raggiungere la passerella.



Per evitare di cadere nel troppo classico Stuart Vevers e il suo team creativo si sono divertiti con gli accessori: dalle borse a forma di dinosauro, labbra, stelle e lune, agli orecchini realizzati con stampi di scarpe da bambola, caramelle e lecca-lecca.Non avrebbero potuto mancare in sfilata i modelli in shearling, iconici per la maison, rinnovati in un equilibrio tra praticità e modernità, come nella particolare giacca doppiopetto, color giallo metallico, abbinata ai pantaloni a zampa, ma anche nel cappotto da aviatore reversibile, realizzato in varie lunghezze.Ancora una volta il designer plasma l’immagine di una donna forte e sicura, dallo stile underground reso ancora più impattante grazie all’ambientazione scenografica, catturando l’essenza della cultura americana, avvalorando il dna del marchio e conquistando i buyer.a.c.