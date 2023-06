C’è una parola, “stile”, che definisce la collezione uomo SS24 di Dolce&Gabbana, come di consueto presentata al Metropol. L’invito arriva infatti insieme a un libriccino che, attraverso le immagini e gli scritti, riassume l’essenza del nuovo uomo immaginato dal brand: si insiste in questa piccola ma esaustiva pubblicazione sul significato del sostantivo “stile”, come sinonimo di «un modo di vestire e di comportarsi di una persona che ha un’eleganza spontanea, raffinata e composta».



Nel backstage dello show, Domenico Dolce e Stefano Gabbana - il cui marchio si sta avvicinando ai 40 anni - aggiungono che «un conto sono le mode transitorie e un altro lo stile, che resta. Siamo orgogliosi quando da un’immagine si riconosce il nostro stile». Questo soprattutto in un’epoca in cui i social cominciano a stancare: «Troppe idee, immagini, icone e pochi gli influencer realmente rilevanti», dicono ai giornalisti.



In passerella, dunque, si compone attraverso 76 look il mosaico di un guardaroba costruito pezzo su pezzo, dettaglio su dettaglio, sul filo conduttore della sartorialità che permea tutte le proposte, anche quelle di vestibilità più sciolta.



MILANO MEN SS 2024: DOLCE & GABBANA

Ecco allora i completi doppiopetto, sciancrati e a volte ingentiliti da un fiore di organza appuntato sul revers, alternarsi alle T-shirt con drappeggi che ricordano la struttura delle statue, ai lunghi spolverini dalle maniche extralong, ai pigiami in pizzo trasparente a sua volta cosparso di fiori e ai fuseaux che rimandano al mondo della danza, così come le scarpe-calza bassissime.Convivono in pedana il dna siciliano - le immancabili canotte, le coppole, i rosari, il nero -, l’eleganza, la scioltezza e la voglia di esibire una mascolinità più seduttiva. Non mancano capi ripresi dall’archivio, con l’etichetta dell’anno in cui sono stati presentati per la prima volta.Oltre al nero dominano il bianco assoluto, il grigio, il cammello, in misura minore il marrone. È il trionfo del monocolore con una sola stampa, i pois, per una leggerissima blusa.Dolce&Gabbana ribadisce dunque la propria identità e l’immaginario di riferimento che ha saputo creare in quasi 40 anni, cogliendo parallelamente una tendenza in atto, quella dell’uomo che cerca significati e valori diversi sia per il formale che per l’informale.In pedana, tra i modelli, gli iconici(nella foto sotto) e, noto anche come attore, soprattutto indi. Nel parterre, tra gli altri,con la figlia 15ennea.b.