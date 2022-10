Dopo aver cancellato i rispettivi show originariamente previsti durante la London Fashion Week del 16-20 settembre scorsi, andata in scena in versione soft a causa della concomitanza con i giorni di lutto per la scomparsa della regina Elisabetta, Alexander McQueen e Raf Simons presenteranno le loro collezioni primavera-estate 2023 in occasione di Frieze Art Fair.

In realtà gli eventi fashion, che si svolgeranno nella capitale britannica durante la fiera d'arte contemporanea che si tiene ogni anno a Regent's park, sono talmente numerosi da far parlare di una quinta fashion week, che concluderà il fashion month.

Tra gli appuntamenti in programma dal 12 al 16 ottobre, la colazione offerta da Celine e dal direttore creativo Hedi Slimane, la mostra di Moncler dedicata al 70esimo anniversario del marchio, l'evento dedicato alla collaborazione tra Off-White e Church's, mentre Prada ha riprogrammato il party di lancio globale della fragranza Prada Paradoxe il 13 ottobre, lo stesso giorno in cui il suo co-direttore creativo Raf Simons ha schedulato la sfilata della collezione SS23 del suo brand eponimo.

Sono proprio le passerelle i momenti clou di questa quinta fashion week. Domani, 11 ottobre, è in programma lo show di Alexander McQueen che sfilerà a Greenwich, southeast London, con due show (nella foto la sfilata della SS22 che si era svolta sempre nei giorni del Frieze). Lo stesso giorno il brand Roksanda presenterà la nuova collezione al Serpentine Pavillon nei giardini di Kensington.