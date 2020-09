Il nuovo brand Fuoriserie ha presentato con un evento durante la fashion week la sua prima capsule collection firmata da Giovanni Gastel, fotografo che non ha bisogno di presentazioni. Una scelta in sintonia con l’incontro di talenti e creatività promosso dalla label, che nelle sue proposte mira a coniugare design, moda, sostenibilità e personalizzazione.



Le ali variopinte di una farfalla sfiorano il capo di una donna di profilo, per veicolare l'idea della fusione tra uomo e natura: questa l'opera di Gastel che colora i capi della capsule e che evoca la complementarietà tra bellezza ed ecosostenibilità.

Il marchio Fuoriserie nasce dall’expertise di Michele Ruffin, imprenditore artigiano con una quarantennale esperienza nella moda, nelle lavorazioni e nei materiali: in sinergia con partner di spicco ha realizzato questo progetto in cui ogni capo e accessorio, come spiega lo stesso imprenditore, è un "fuori serie".



Da qui un nome che rimanda alla non serialità, per una collezione composta da sneaker, T-shirt, jeans e borse, interamente personalizzabili.



L’idea è quella di dare vita a una personal fashion, una moda personale e individuale che ha nel pezzo unico il suo massimo lusso, come afferma Ruffin: «Le nostre sono creazioni realizzate ad hoc, con lavorazioni innovative e materiali ecologici, sostenibili, compostabili. Siamo veneti e alimentiamo ogni giorno il made in Italy. Abbiamo 40 anni di storia, ma è il futuro ad appassionarci».



Nella visione estetica di Ruffin il prodotto diventa una creazione artistica ed ecocompatibile, realizzata con materiali dall’alto contenuto tecnologico e frutto del know how acquisito e maturato con i progetti paralleli Okinawa Operations e Smart Materials.



Ciò si traduce in articoli di ultima generazione: le sneaker, ad esempio, sono realizzate con soli tre componenti (anziché 39 come accade per prodotti analoghi), quali pelle ecologica compostabile all’80%, suola in caucciù o gomma compostabile al 35% e imbottiture in fibra di cocco compostabile al 35%.



Fuoriserie si presenta in-store all’interno di un baule in legno, rifinito con cerature naturali e rivestito in cellulosa. Ognuno può esercitare la sua fantasia attraverso un programma di configurazione dei prodotti, utile alla realizzazione del proprio pezzo unico.