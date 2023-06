«Una collezione concettuale dal punto di vista del pensiero, ma semplice nel design, che gioca sull'idea dell'uniforme come simbolo di non uniformità»: così Alessandro Sartori ha descritto oggi la collezione di Zegna per la SS24, che ha ricreato nella centralissima piazza San Fedele - dominata dalla scultura raffigurante Alessandro Manzoni e dove lui da ragazzo si fermava a disegnare dopo la scuola - un’Oasi di Lino fatta di 192 balle da 250 chili ciascuna provenienti dalla Normandia (da dove arriva il lino migliore), che dopo lo show torneranno a Trivero, quartier generale del brand, per essere trasformate in vestiti.



Capi semplici, quelli della primavera-estate 2024, che però, come ha sottolineato Sartori, «hanno molta costruzione all’interno a livello tecnico e sono realizzati per il 70% in lino (il resto sono sete, cotoni e lane riciclate, ndr), proveniente dalla supply chain di Zegna. Oggi il lino che conoscevamo è cambiato. Il nostro è tracciabile ed è una materia perfetta per l’estate, che diventa totalmente ingualcibile grazie a speciali trattamenti. Per Zegna da una parte c’è il cashmere invernale e il lino diventa l’altra faccia della medaglia per l'estate».



MILANO MEN SS 2024: ZEGNA

«Nella mia visione - ha proseguito il direttore creativo - il nuovo abito è la combinazione di top e bottom che stanno bene insieme, sempre intercambiabili. Oggi tutto può andare con tutto e questo rende l'uomo e la donna liberi nelle proprie scelte. Sono i fondamentali del nuovo modo di vestire». Nella collezione c’è spazio anche per la pelle, «conciata al vegetale e mai trattata con colle e adesivi». Naturali i colori, «dai sabbia al bianco sporco, dai grigi-beige ai khaki fino ai verdi militari, con aggiunte di tinte pastello molto fresche - menta, arancio, rosa antico - e nero ebano», mentre motivi di righe irregolari e ondulate movimentano alcuni capi.Sfilano davanti a uno stuolo di berretti indossati dal pubblico per proteggersi dal sole cocente giacche decostruite con collo alla coreana o guru in lino quattro capi, bomber-camicia, soprabiti ultraleggeri, jumpsuit che a volte sono invece giustapposizioni di pantalone e camicia, capi in maglia di seta e lino, ampi pantaloni e gli immancabili short. Tra gli accessori spiccano le scarpe triangolari in maglia e i berretti anch'essi in maglia, le borse geometriche ma morbide, i doppi occhiali da sole, le slip-on in pelle con la suola importante e la calzatura Triple Stitch, che rappresenta un'evoluzione in chiave luxury delle espadrillas. Il tutto all’insegna della leggerezza e della massima fluidità. Ad applaudire lo show anche il sindacoa.b.