Il futuro di AZ Factory, progetto lanciato nel 2019 dal Gruppo Richemont in joint venture con l'indimenticato Alber Elbaz, inizierà con il primo dei "partner creativi" che, avvicendandosi nel tempo, porteranno avanti il sogno dello stilista israeliano.



Si tratta di Thebe Magugu, al lavoro su una collezione le cui prime uscite saranno a giugno e settembre (nel negozio online di AZ Factory, su Net-a-porter, Farfetch e presso alcuni selezionati retailer) ma che, come promesso nei mesi scorsi, ha già rivelato qualcosa sulle sue fonti d'ispirazione.



Il designer sudafricano, pur non avendo mai conosciuto Elbaz di persona, ha iniziato a seguirlo attraverso il canale Fashion Television quando viveva a Kimberley, nel suo Paese natale. Oltre ad apprezzarlo come stilista, Magugu ha affermato in questi giorni di averne ammirato la gentilezza, il senso del dovere e l'attenzione verso gli altri.



Il punto di raccordo tra lui e lo stilista, scomparso a soli 59 anni il 24 aprile 2021, sono le stampe e la ricerca tessile, con in mente una "smart fashion" frutto dell'incontro fra artigianalità e tecnologia, simbolo di apertura mentale e creatività inclusiva.



Tra i primi modelli svelati da Magugu spiccano il soprabito in lana con spalle morbide ma sovradimensionate, da cui spunta una lunga casacca in cotone con i bordi irregolari, e la gonna bianca, finemente pieghettata con pennellate di blu e orlo asimmetrico, da portare con una classica camicia candida e uno scenografico cappello ornato di piume: un mix che riprende un modello che Elbaz aveva disegnato per Guy Laroche. Ancora, il bomber nero a uovo, avvolgente e con maniche a sbuffo, esaltato dall'abbinamento con un copricapo che non passa inosservato, e l'abito di matrice etnica, che nelle disegnature geometriche evoca l'animalier.





Thebe è stato uno dei 46 stilisti che hanno realizzato un capo per la mostra, tributo all'ex direttore creativo dial Musée Galliera di Parigi. Nel suo lavoro come primo "amigo" (così lo ha definito Richemont) di AZ Factory ha interagito profondamente con il design team di Elbaz, imparando per esempio i segreti del drappeggio come lo sapeva fare lui.Nella scelta dei "partner creativi" di Az Factory il gruppo svizzero si sta rifacendo al format dei premi moda, offrendo loro tutto quanto serve: un atelier, un design studio, il marketing e adeguati canali di comunicazione. A Magugu è stata data carta bianca partendo dalle analogie, superficialmente poco percepibili, tra couture e Africa e unendo con un filo rosso le sue origini sudafricane con il luogo d'origine di Elbaz, nato a Casablanca, in Marocco, il 12 giugno 1961.«In fondo - ha affermato Thebe - anche tra il mio continente e l'Europa, in particolare con riferimento al lusso, esistono parecchie analogie. Per esempio l'importanza del saper fare, lo storytelling e la volontà di preservare l'heritage».