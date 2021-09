Sette dei nove pezzi Nft, alias Non-Fungible-Token, della collezione Genesi di Dolce&Gabbana, lanciata a Venezia in concomitanza con il big event dell’haute couture, sono stati venduti per la cifra record di 3 milioni e mezzo di dollari.

La serie di artwork digitali, dotati di un certificato di autenticità e unicità - Dress from a Dream, The Glass Suit, The Impossible Tiara, The Impossible Jacket, The Lion Crown, The Doge Crown - è stata creata in collaborazione con il marketplace del lusso Unxd, con alcuni degli item disponibili anche in versione fisica.

Chi acquista l’Nft con il corrispettivo “reale” ha anche un vantaggio in più, perché potrà godere di un posto alle sfilate di alta moda del marchio per una durata massima di due anni.

Oltre a conquistare il mondo dell’arte e della musica, dove gli Nft stanno generando guadagni stellari, la cryptomania sta cominciando a prendere piede anche nella moda.

Tra le ultime iniziative quella di Yohji Yamamoto, che ha fatto il proprio debutto in versione Nft tramite il retailer americano Patreots, mentre ad agosto Crypto.com Nft ha annunciato una collaborazione con la società di moda digitale Dressx, segnando una nuova tappa degli Nft nell'universo fashion.



In base a un report della NonFungible Corporation e dell'Atelier Bnp Paribas, nel 2020 gli scambi sul mercato Nft hanno superato i 250 milioni di dollari, un aumento di quattro volte rispetto al 2019.