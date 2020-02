Nelle scorse settimane infatti lo stilista, insieme alla moglie e musa

, ha girato gli Stati Uniti su un bus customizzato Moncler+Owens, indossando dei capi realizzati per l'occasione. Sia il bus, sia i look saranno in vendita.





«Moncler mi ha chiesto di collaborare e ho pensato di fare qualcosa di diverso. Di creare un autobus per Michèle e per me con cui viaggiare da Los Angeles al ranch di

in Nevada, per vedere una monumentale opera di land art sulla quale è al lavoro da 48 anni. Non andavo sulla West coast da quando mi sono trasferito in Europa 18 anni fa», ha raccontato Owens, spiegando la genesi dell'iniziativa.





Il bus customizzato sarà presente domani all'evento di Moncler Genius in via Molise 70 a Milano, insieme ai modelli ideati per l'occasione.

an.bi.

lancia una collaborazione con, che verrà svelata domani in occasione dell'evento, con cui però la collaborazione con lo stilista americano non ha nulla a che fare. Quello che domani sarà presentato è infatti il risultato una sorta di performance, che include alcuni capi di abbigliamento.