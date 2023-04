Sarà Seoul il teatro della prima sfilata di Louis Vuitton dedicata alla collezione pre-fall 2023. Una città legata al brand da un rapporto di lunga data, destinato a rinsaldarsi grazie a un progetto di ampio respiro. La griffe dà appuntamento il 29 aprile sul ponte Jamsugyo, che sovrasta il fiume Hangang, icona della città.

Da sempre attento nella scelta di location d’impatto dal punto di vista architettonico e paesaggistico per le sue sfilate - veri e propri excursus fra tradizione e innovazione, sotto il segno de L’Arte nel Viaggio -, Nicolas Ghesquière ha scelto la capitale coreana per l'evento, dove sono attesi 1.600 ospiti: tra loro anche 100 studenti di moda locali, che avranno la chance di vivere questa esperienza.

Un’experience che si preannuncia densa di emozioni sia per la location scelta, che per la decisione di avvalersi della consulenza creativa del regista di Squid Game, Hwang Dong-Hyuk, che parteciperà alla scenografia.

Come spiegano dalla casa di moda, «la collaborazione con validi talenti coreani esemplifica ulteriormente la volontà di Louis Vuitton di evidenziare e mostrare la cultura locale e l’eccellenza artistica su scala globale».

Questo è il coronamento (ma anche un nuovo starting point) di una collaborazione di lunga data tra la griffe e la metropoli coreana. Nel 1991 Vuitton ha aperto la sua prima boutique in città, nel 2017 vi ha fatto tappa con la mostra Volex, Voguez, Voyagez e oggi la sua boutique sorge all’interno dello spettacolare building siglato Frank Gehry. Seoul inoltre è una costante nelle edizioni letterarie di Louis Vuitton.

La sfilata si inquadra nell’ambito di un accordo con la città metropolitana di Seoul e la Korea Tourism Organization, che punta ad attrarre visitatori nel Paese, valorizzandone le bellezze e il fascino. Rientra nell’ambito di Visit Korea Year 2023-2024, programma che punta a catalizzare l’attenzione internazionale sulla nazione, grazie a eventi speciali.

A tal fine Louis Vuitton lavorerà a stretto contatto con il governo metropolitano di Seoul per promuovere il fiume Hangang e si impegnerà in vari progetti a breve e lungo termine per assumere un ruolo guida nella conservazione delle risorse naturali del fiume e nel miglioramento della biodiversità.

Il marchio prevede anche di includere contenuti relativi al fiume Hangang nell'edizione dedicata a Seoul della sua City Guide, e di installare un chiosco di libri al Jamsugyo Bridge Walking Festival.

Louis Vuitton e la Korea Tourism Organization, infine, collaboreranno a una serie di progetti, tra cui una mostra fotografica sulla collezione Fashion Eye e lo sviluppo di contenuti speciali dedicati a Seoul.

Lo show è una delle prime grandi iniziative del nuovo presidente e ceo di Louis Vuitton, Piero Beccari, che aveva fatto delle passerelle spettacolari un segno distintivo durante il suo mandato in Christian Dior.

La prossima tappa sarà il 24 maggio sull’Isola Bella, nel Lago Maggiore, dove andrà in scena la cruise. Anche in questo caso, c’è da scommetterci, Ghesquière punterà sulla spettacolarità.