Edizione in formato ridotto, quella partita oggi a Parigi. Nella settimana dal 28 settembre al 6 ottobre sono un’ottantina i brand che svelano le collezioni per la primavera-estate 2021, con 19 maison che hanno deciso di sfilare offline sfidando il virus: big come Dior, Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Chloé, Balmain, ma anche Coperni, Victoria/Tomas, Koché, Kenzo, Gauchère, Acne Studios, Isabel Marant, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Ami, Gabriela Hearst, Paco Rabanne e Xuly Bët.

Tra gli eventi da non perdere, quello di Vuitton, che sfilerà all’ultimo piano de La Samaritaine. L’edificio, di proprietà di Lmvh, dopo tanti mesi di lavori e investimenti per 750 milioni di euro, avrebbe dovuto riaprire i battenti lo scorso aprile, dopo essere rimasto chiuso per ben 15 anni. Ma l'emergenza sanitaria ha imposto una nuova programmazione e la data è slittata al 2021, probabilmente agli inizi di febbraio.

Nel calendario della fashion week d’oltralpe figurano inoltre 45 eventi digitali e 20 presentazioni fisiche. Queste ultime vedono sotto i riflettori Patou, Kenneth Ize, Dice Kayek, Maison Mai, Alexis Mabille, Enfants Riches Déprimés, Emanuel Ungaro, Leonard Paris, Alexandre Vauthier, Germanier, Olivier Theyskens, Ester Manas, Mazarine, Schiaparelli, Vejas, Zadig & Voltaire, Giambattista Valli e Mossi.

Numerosi i brand che hanno preferito una presenza online, tra cui Balenciaga, Givenchy, Giambattista Valli e Maison Margiela.

Anche a Parigi le case di moda si sono organizzate per proporre fashion show e presentazioni con un numero limitato di presenti - o nessuno, a seconda della situazione – e la federazione francese ha potenziato la piattaforma di streaming, utilizzando il sistema digitale istituito a luglio, che è accessibile al pubblico e comprende anche aree specifiche riservate ai professionisti.

La Fédération de la Haute Couture et de la Mode ha assicurato l’aderenza ai protocolli di sicurezza e la collaborazione con la prefettura e l’agenzia della salute.

Assenti, in questa edizione, big come Saint Laurent, che come annunciato seguirà ritmi di presentazione scelti autonomamente, e Valentino, che ha sfilato ieri a Milano. Mancano, tra gli altri, anche Off-White, che lancerà la collezione primavera 2021 direttamente nei negozi il prossimo febbraio, Celine, Alexander McQueen, Sacai, Lacoste, Junya Watanabe e Rochas.



Comme des Garçons, Junya Watanabe e Noir Kei Ninomiya presenteranno invece le loro collezioni a Tokyo in showroom, dal 19 al 23 ottobre (nella foto, una proposta di Louis Vuitton Fall-Winter 2020/2021).