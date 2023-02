Archiviata la New York Fashion Week, il testimone passerà da venerdì 17 febbraio alla London Fashion Week, che si concluderà il 21 febbraio, giorno in cui avrà avvio la Milano Fashion Week.

Il format di quest’anno prevede un'alternanza di show in versione fisica e digitale e ha come come eventi clou, il giorno 20, la sfilata di Burberry, che segna il debutto di Daniel Lee al timone creativo del marchio, e il grande show di Moncler all’Olympia. Due appuntamenti che, stranamente, si svolgeranno allo stesso orario.

Di scena alla manifestazione 127 marchi, con 104 appuntamenti fisici (di cui 47 sfilate, 18 presentazioni, 37 evento e due appuntamenti) e 41 digitali.

Tra i nomi da seguire ci sono anche il giorno 18 Ahluwalia, Molly Goddard, Roksanda e Simone Rocha, mentre il 19 sarà la volta di Christopher Kane, Eredem, JW Anderson, Julien Macdonald e S.S. Daley (che ha vinto il premio Lvmh 2022) tutti in presenza.





Il 20 come si diceva sarà il giorno da non perdere, quando alle ore 20 andrà in scena la sfilata di Burberry, che segna il debutto al timone creativo di Riccardo Tisci, il quale ha appena svelato il nuovo look del marchio. Un momento significativo, che fornirà indicazioni precise sulla direzione del marchio.

Quasi in contemporanea, all’Olympia, è in programma il grande show di Moncler Genius, che oltre agli amici del marchio Alicia Keys, Pharrell Williams, Palm Angels e Frgmt, manderà in scena anche i marchi Mercedes-Benz, Adidas Originals, Salehe Bembury e Roc Nation by Jay-Z.

Sotto i riflettori ancora, nell’arco della settimana, gli stilisti della NewGen, supportati dal Bfc, insieme agli emergenti di DiscoveryLAB e la sfilata in formato fisico dedicata alla moda ucraina, il 21 febbraio, che porterà sotto i riflettori i tre stilisti, Frolov, Kseniaschnaider e Paskal.