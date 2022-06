Saranno 76 gli eventi fisici, su un totale di 84, alla prossima edizione della fashion week maschile di Parigi, in programma dal 21 al 26 giugno anche attraverso l’apposita piattaforma digitale.



Uno degli appuntamenti più attesi sarà sicuramente quello con la collezione uomo di Celine, che ripresentandosi in calendario chiuderà la sei giorni la sera del 26 giugno. Anche il direttore creativo Hedi Slimane, dunque, torna alla normalità, dopo aver puntato più di altri colleghi sull’online per i suoi show, l’ultimo dei quali lo scorso 4 maggio per il womenswear.



Tra i comeback Comme des Garçons Plus, Thom Browne, Givenchy e Junya Watanabe Men. Riflettori puntati il 23 giugno su Louis Vuitton nell’era post-Abloh, che come ha anticipato alla stampa il ceo Michael Burke ha scelto come location il Louvre e le cui nuove creazioni sono state realizzate dal team interno. Nello stesso giorno debutta sulle passerelle parigine Amiri, brand californiano nell’orbita del gruppo italiano Otb.



Nella foto, un modello di Celine FW22: la collezione era stata presentata con un video girato tra l'Hôtel de la Marine in place de la Concorde, da poco restaurato, e l’Hôtel National des Invalides.

A cura della redazione