a.b.

In attesa di capire esattamente quali saranno gli show in presenza e quali invece quelli che resteranno ancora nel mondo digitale, lamaschile (in programma dal 22 al 27 giugno con le collezioni SS22) pubblica il calendario provvisorio.Tra i brand più noti troviamo, un nome storico al centro di un rilancio con il nuovo direttore creativo: il nuovo corso sarà svelato il 23 giugno con uno show senza ospiti fisici. Nello stesso giorno saliranno alla ribalta, tra i grandi,. Protagonisti della giornata anche, tra gli altri,(nella foto un modello della SS21),edMa tutto inizierà il giorno prima, 22 giugno, con, per citare alcune griffe.Si entra nel vivo il 24 giugno con, ma ancheScorrendo la giornata del 25 l'attenzione va a, ma soprattutto asono solo alcuni dei protagonisti del 26 giugno.Chiusura conora nell'orbita dima con gli stessi direttori creativi,, il brand disegnato da, direttore creativo di