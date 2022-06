Sabato 11 parte la: un evento con partner principale, questo di giugno, che compie 10 anni dall’esordio come, tenuto a battesimo da Sua Altezza Reale il Principe di Galles a St James’ Palace e che metteva sotto i riflettori iconici nomi del sartoriale maschile di Savile Raw comeDa sabato a lunedì 13 giugno una trentina di designer, fra nuove generazioni ed emergenti, presenterà le collezioni (non solo uomo ma anche co-ed) con sfilate fisiche, presentazioni ed eventi digitali sul digital hub ufficiale londonfashionweek.co.uk.Sono in totale 14 gli appuntamenti del calendario digital e 20 quelli in presenza, che partono nel pomeriggio di sabato con il marchiodeclinato al maschile e al femminile. Tra gli altri brand figuranoDi scena anche le creazioni uscite dallae dalla

11 creativi partecipano alla rassegna nell’ambito di DiscoveryLAB, un appuntamento digitale per scoprire giovani talenti, dove si intersecano più discipline (moda, ma anche musica, arte, fotografia), per la prima volta in collaborazione con il magazine Dazed.

La fashion week londinese è preceduta, oggi 10 giugno, da un evento fisico - il Bfc Colleges Council Graduate Preview Day - che festeggia i diplomati del 2022 e cerca di connettere i designer in erba con l’industria del fashion.

I grandi nomi della moda britannica come Burberry, Paul Smith e Vivienne Westwood ci sono, ma solo in un cortometraggio realizzato per celebrare il decennale dal British Fashion Council con 10 Magazine dal titolo "London Menswear: moving forward". In rappresentanza delle nuove generazioni di stilisti sono stati chiamati talenti come A-COLD-WALL*, Ahluwalia, Bethany Williams, Bianca Saunders ed Edward Crutchley.