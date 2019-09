Il 7 maggio del prossimo anno Chanel tornerà in Italia, a Capri, per presentare la Cruise Collection 2021.

Un evento che segna una svolta per la maison: sarà infatti la prima volta dal 2016 che questa linea verrà presentata al di fuori della capitale francese, in seguito agli attacchi terroristici avvenuti in Francia nel 2015.

La collezione verrà disegnata per la seconda volta da Virginie Viard, a capo della direzione artistica della casa di moda dopo la scomparsa di Karl Lagerfeld a febbraio.

La scelta di Capri si collega alle caratteristiche della resort: infatti già negli anni '20 Gabrielle Chanel puntava su design leggeri e confortevoli per yachting, resort costieri, città termali e altre destinazioni di vacanza come la Riviera e le spiagge del Lido di Venezia.

Il brand avrebbe dovuto organizzare un evento il prossimo 7 novembre sulla Cruise 2020 a Hong Kong, ma è stato annullato a causa dei disordini nell’ex colonia britannica.