L’attesa collezione SS 2024 di Louis Vuitton ideata da Pharrell Williams ha sfilato ieri su una passarella Damier dorata che ha ricoperto il Pont Neuf, al ritmo di Joy (Unspeakable), originale inno alla vita composto da Williams, che ha coinvolto il coro gospel Voices Of Fire.



«Se lo vuoi, puoi averlo, se ne hai bisogno, puoi averlo», ha cantato il coro in abiti “Damouflage” (il Damier in versione mimetica) bianchi che hanno brillato nel gran finale, con i modelli in passarella e un applauditissimo Pharrell Williams, in abito pixelato damier verde, dalla testa ai piedi.



«Abbiamo iniziato in piccolo», ha dichiarato Pietro Beccari, ceo del marchio ammiraglio di Lvmh, subito dopo lo show, sfatando le paure e i dubbi della sua scelta di nominare l’artista direttore creativo del menswear, dopo la prematura scomparsa di Virgil Abloh, a cui è stato dedicato l’evento parigino. «Questo è un momento dedicato al gigante davanti a me. Al nostro fratello in spirito», ha detto lo stesso Williams.



La collezione è stata incentrata sul motivo tradizionale della maison, in certi casi trasformato in “Damouflage” ma non sono mancate forme più organiche. Tanti i riferimenti e gli omaggi alla storia della maison, portati in scena anche con coup de théâtre, come la scelta di far uscire una golf buggy con la parola “Liberty” incastonata sul paraurti, piena di bauli, che furono il primo prodotto distintivo di Louis Vuitton.



I 52 look sono stati corredati da numerosi accessori, destinati a diventare un must have: dalla Keepall e Almas dai colori vivaci alle Neverfull e Speedy, per le partenze verso luoghi esotici.



Si trattato di una collezione di pura gioia che potrebbe essere un chiaro segnale di come Vuitton voglia creare una nuova tendenza, rimanendo in contatto con il mondo della street culture e dell’arte.



PARIS MEN SS 2024: LOUIS VUITTON

