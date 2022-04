Si intensifica il calendario internazionale delle sfilate nei mesi primaverili. Dopo avere annunciato la sfilata uomo della Spring-Summer 2023, che si svolgerà a Los Angeles il 19 maggio, Dior è già in dirittura per il défilé della Pre-collection donna, che si svolgerà a Seoul il 30 aprile.

Location della sfilata sarà la Ewha Womans University, un'università femminile privata a Seoul, fondata nel 1886, e si affiancherà a un programma di eventi educativi realizzati in collaborazione con l’università. La collezione è stata presentata online a dicembre.

Dior conta 12 negozi da donna in Corea del Sud, tra cui il flagship House of Dior, aperto nel 2015 a Seoul, e cinque punti vendita da uomo. Ha organizzato numerose mostre nel Paese e ha ulteriormente accresciuto la sua visibilità grazie al suo rapporto con Jisoo, che l'anno scorso è stata nominata nuova ambasciatrice globale della moda e della bellezza.

I due eventi di Dior (womenswear e menswear) si inseriscono in un calendario primaverile denso di appuntamenti.



Il 29 aprile Pucci svelerà a Capri il nuovo corso sotto la direzione artistica di Camille Miceli. Il 16 maggio Gucci sfilerà in una sede europea ancora da comunicare, Chanel sarà in pista il 5 maggio a Monaco con la Resort e il 7 giugno a Firenze con Métiers d’Art, Louis Vuitton dà appuntamento il 12 maggio in California con la Cruise 2023 e Max Mara il 28 giugno, sempre con la Cruise 2023, a Lisbona