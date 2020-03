Anche un'icona come il Calendario Pirelli si deve arrendere al coronavirus: niente edizione 2021, se ne riparla nel 2022. Lo ha annunciato il presidente Marco Tronchetti Provera, anticipando anche che The Cal scenderà in campo per arginare l'emergenza, donando 100mila euro per la ricerca.



Non è la prima volta che il Calendario - specchio patinato dell'evoluzione della società, con i suoi ritratti di donne speciali per bellezza e personalità,

immortalate dai più grandi fotografi del mondo - salta un anno. Come ricorda l'imprenditore, è già successo nel 1967 e dal 1975 al 1983. «Ci rimetteremo al lavoro al momento giusto - assicura - insieme a coloro che erano al nostro fianco nel progetto».



Nel 2020 è toccato a Paolo Roversi scattare tra Parigi e Verona immagini ispirate al personaggio dell'eroina di Shakespeare, Giulietta, interpretata tra le altre da Emma Watson, Kristen Stewart (nella foto) e Mia Goth.