Nella moda il lavoro degli artigiani è basilare, ma spesso non viene adeguatamente comunicato. Ci pensa Louis Vuitton Manufactures, libro edito da, che attraverso testi e immagini fa scoprire il mondo degli atelier del brand, in Francia ma non solo.Il coffee table book spazia infatti da Ginevra in Svizzera a Fiesso d'Artico e Firenze in Italia, spingendosi fino a Ducey in Normandia, con vista su Mont Saint-Michel, e ai laboratori texani, dove due anni fa è nato Rochambeau Ranch: una struttura modernissima e al tempo stesso radicata nella storia americana, dove si lavora la pelle.Oltre 350 fotografie commissionate esclusivamente per questo volume stringono l'obbiettivo su location ricche di fascino e cultura del fare, dove ci sono ancora giovani orgogliosi di proiettare nel futuro una tradizione lunga due secoli.È da questi luoghi che hanno origine borse, bauli, scarpe, orologi, abiti, gioielli e, non ultimi, i profumi che nascono a Grasse, in Provenza., scrittore e contributing editor di testate come Vanity Fair, il Financial Times e British GQ, ha supervisionato l'editing del libro e ne ha scritto la prefazione.