L’ottava edizione della Monte-Carlo Fashion Week è stata rinviata a data da definirsi, a causa dell’emergenza mondiale causata dalla pandemia da Covid-19, che ha colpito anche il Principe Alberto.



La manifestazione avrebbe dovuto svolgersi dal 14 al 18 maggio, con la presentazione della collezione Resort di Ermanno Scervino come momento clou il 14 maggio.



“Il nostro è un gesto doveroso nei confronti degli ospiti e delle persone coinvolte nella manifestazione, in nome della tutela della salute e della sicurezza di ognuno”, ha spiegato Federica Nardoni Spinetta, ideatrice della manifestazione, nonché presidente e fondatrice della Chambre Monegasque de la Mode. “I nostri pensieri e tutta la nostra solidarietà vanno alle vittime del Covid-19 - aggiunge - e a tutti coloro che stanno lottando contro questa terribile patologia”.



La direzione della Monte-Carlo Fashion Week continuerà a monitorare la situazione con aggiornamenti via mail, comunicando tramite il sito

chambremonegasquemode.com e i social account (nella foto, una proposta di Ermanno Scervino).

a.c.