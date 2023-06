Il concetto di Field of Plenty, sinonimo di felicità e abbondanza dello spirito, è stato ideato da Lando Simonetti (fondatore e presidente di La Martina) per definire lo stato d’animo che prevade il campo da polo, lo sport che permea il mondo del brand.



Un mix di fair play, emozione, spettacolo, rispetto per l’avversario e, non ultima, simbiosi perfetta tra l’uomo e il cavallo. La nuova sneaker Field 85, presentata nel corso di un evento nel calendario della fashion week milanese, intende esprimere tutti questi valori.



A fare da cornice al lancio e alla sfilata dei modelli per la SS24 è stato il Chiostro Cappuccio di via Cappuccio, dove al défilé del marchio argentino è seguito un party con il dj set di Catherine Poulain, alla presenza di giornalisti e addetti ai lavori italiani e internazionali.



In primo piano outfit lifestyle ispirati al mondo del polo e la calzatura ispirata all’anno di fondazione di La Martina, il 1985, e alle forme delle iconiche sneaker da basket di quell’epoca, in una contaminazione tra heritage e street culture, sport e lifestyle.Field 85, il cui esordio è stato trasmesso in presa diretta nel flagship La Martina in Brera e che è stata subito messa in vendita con modalità, «è molto più di una sneaker - osserva Lando Simonetti - perché racchiude un mondo, facendo incontrare la magia del campo da polo con la storia del brand».Il primo drop comprende quattro modelli da uomo e due da donna, combinando elementi ripresi dal mondo dell’equipaggiamento tecnico con un’allure urbana e contemporanea. Le tonalità e le texture sono vintage e tra i materiali spiccano la pelle morbida e la gomma bianco latte per la suola.«Con questo modello, rivolto prevalentemente a Millennial e GenZ - spiega, vice president di La Martina - aggiungiamo un nuovo capitolo alla nostra storia».«È il nostro capo di punta per la SS24 uomo e donna - precisa Santamaria - fondamentale per una strategia di crescita e perfezionamento della collezione. Il design innovativo della scarpa è stato trasformato in realtà, grazie all’eccellente artigianalità del licenziatario, un partner che ci accompagna a ogni stagione ormai da molti anni».Dopo il lancio milanese, le Field 85 sono acquistabili in tutti i monomarca europei di La Martina e online sul sito ufficiale del marchio.Anche a livello B2B è stata attivata una vendita flash, che anticipa la SS24 e consente l’assortimento delle sneaker e la loro distribuzione nei flagship e presso i top wholesaler, raggiungendo 300 punti vendita europei.Nella foto di apertura, da sinistra, Alessandro Santamaria,e Lando Simonetti all'happening milanese