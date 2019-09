Con la primavera-estate 2020 il brand di camiceria di lusso Xacus lancia il progetto Re-Silk con tessuti Tajana.

Presentata nei giorni scorsi al White di settembre, si tratta di una limited edition di camicie in una speciale seta realizzata in esclusiva dall’azienda tessile comasca.

Questi capi sono indicati specialmente per chi viaggia, perché si possono riporre in spazi piccolissimi ma una volta appesi tornano perfetti, senza pieghe. Anche per questo le camicie di Re-Silk vengono vendute in una confezione a cubo di pochi centimetri per lato (nella foto).

La collezione donna Xacus per la prossima estate vede invece protagonisti il popeline di cotone e il lino, alternati ai misti, alla viscosa e al jersey. Quanto alle tonalità, spiccano quelle naturali del beige, cioccolato e giallo ma non mancano i più decisi magenta e corallo, oltre a diverse tonalità di verde e al blue royal. Il bianco e il nero contrastano con stampe floreali e disegni astratti.

L’azienda di San Vito di Leguzzano (Vicenza) in capo ai fratelli Paolo e Giorgio Xoccato ha chiuso il 2018 con un fatturato stabile di circa 23 milioni di euro e prevede una leggera crescita per la fine del 2019. Nata quattro anni fa, la linea donna sta crescendo a ritmo costante e attualmente ha raggiunto il 18% delle vendite totali.