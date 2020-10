Il debutto è fissato con l'autunno-inverno 2020/2021 in corso e la presentazione è avvenuta a Milano durante la fashion week. Declinata in tre linee principali la collezione, che conta sulla supervisione del direttore creativo

«Il debutto nel mondo dei gioielli è un passaggio naturale per un marchio iconico e dal dna forte e riconoscibile come Bikkembergs. Siamo sicuri di raggiungere ottimi risultati, che ci porteranno presto ad ampliare la gamma di proposte, estendendole anche al mondo femminile», commenta

, coo di

Negli ultimi 12 mesi sono state siglate intese con

per il childrenswear e con

per le calzature bimbo. Grazie anche al business delle licenze, Bikkembergs punta a chiudere il 2020 all'insegna di un fatturato in linea con il 2019. «Sarebbe un risultato non da poco - riflette Predonzan - frutto delle licenze, ma anche delle ottime performance del mercato russo e dell'e-commerce».

aggiunge un nuovo tassello alla sua ampia offerta lifestyle, improntata allo sportswear di lusso, lanciando la sua prima collezione di gioielleria. Il progetto jewels è frutto di un accordo quinquennale di licenza per la produzione e distribuzione in tutto il mondo con la società