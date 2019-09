Da un lato il ritorno generalizzato all'eleganza minimal, dall'altro l'inizio della nuova era dinel segno della semplificazione, con una collezione che, per quanto più portabile, ha il sapore di una nuova sfida. Ma, come sottolineano i buyer intervistati da fashionmagazine.it, questa edizione disi farà ricordare per la prova magistrale dida(nella foto): suoi, secondo le previsioni, saranno i best seller di stagione. Premiati anche, mentre tra i giovani si distinguono

Linda Fargo

Senior Vice President Women's Fashion

and Store Presentation Director

Bergdorf Goodman

Stati Uniti

«Bottega Veneta è stato l'hot ticket della settimana insieme a Jil Sander, che si distingue per la modernità e un concetto innovativo di minimalismo. Quanto a Prada, ritengo che Miuccia Prada sia uno dei più grandi geni nella storia della moda: nello show visto a Milano è riuscita a tornare alle radici del marchio, alla sua quintessenza. A proposito di genialità, non si può non citare Gucci, mentre ho apprezzato il romanticismo e la freschezza di Etro. Tallone d'Achille di Milano sono gli emergenti, un ambito in cui si può fare di più: meglio da questo punto di vista Londra e New York. È un vero peccato che in un Paese contraddistinto da una così grande ricchezza e da un heritage così profondo nei settori della moda, del tessile e dell'artigianalità non ci sia più supporto ai giovani talenti».





Nelson Mui

Merchandising Director-Fashion (GMM Women's, Men's RTW)

Lane Crawford

Hong Kong

«La mia collezione preferita alla fashion week di Milano? Non ho dubbi, Bottega Veneta. Ho amato moltissimo la linea up degli abiti, in particolare quelli in maglia con tagli, oblò e aperture che lasciano intravedere parti del corpo. E poi l'utilizzo della pelle, morbida come il burro, che dava una leggerezza quasi sportiva a capi come bermuda, anorak e trench. Anche Prada ha fatto centro con il suo ritorno alla semplicità, le silhouette understated e il mix di materiali poveri, come la mussola di cotone, con il macramé e le paillette. Ma se devo citare lo show che mi è piaciuto di più non posso che dire Versace, con l'uscita finale di Jennifer Lopez. Un tema che Milano ha portato avanti, proprio come successo a New York, è quello della diversity e dell'inclusione: spero che non si tratti solo di un trend, ma di qualcosa destinato a consolidarsi».

Ekaterina Moiseeva

Fashion Director

Bosco di Ciliegi

Russia

«Etro mi ha emozionato, con il ritorno agli anni Settanta rivisti in versione contemporanea e, al di là della collezione in sé, un'atmosfera molto coinvolgente. Quanto a Sportmax, è una certezza: il suo valore commerciale non si discute. In generale, a Milano si è respirata un'atmosfera positiva, rafforzata anche dal fatto che si sono visti brand, come Peter Pilotto, che in genere sfilano altrove. Tra i nomi nuovi cito Act N°1: la griffe disegnata da Luca Lin e Galib Gassanoff ha solo tre anni di vita, ma si fa notare per originalità e chiarezza di stile».

Roopal Patel

Senior Vice President and Fashion Director

Saks Fifth Avenue

Usa

«I must have di stagione della fashion week milanese? Qualsiasi cosa vista alla sfilata di Bottega Veneta: il ready-to-wear, le borse, le scarpe. La collezione realizzata da Daniel Lee risponde a tutto quello che aspettavamo da tempo: lusso, qualità ed eleganza raffinata. Anche Versace ha lasciato il segno, facendo saltare in piedi tutto il pubblico presente alla sfilata con l'uscita di Jennifer Lopez che indossava il celebre jungle dress e con una collezione che più iconica non si può. Tra i momenti clou anche lo show di Prada: il ritorno di Miuccia alla purezza, all'eleganza e alla semplicità è davvero rigenerante. Di tendenze se ne sono viste diverse, quelle che mi hanno convinto di più sono, oltre al generalizzato ritorno al minimal, il trench e il corto, il blazer squadrato, il sartoriale, gli abiti fluidi, le stampe giungla, la pelle e ovviamente le borse oversize».

Riccardo Tortato

Fashion Director

Tsum.ru

Russia

«Che voto darei a questa fashion week? Un bell'8, anche se è stata una settimana troppo corta e troppo piena di eventi. Ho però apprezzato il ritorno di marchi che erano assenti le scorse stagioni e tre collezioni in particolare: innanzitutto Gucci, molto coinvolgente e con un mix di prodotto che funziona sempre, e Jil Sander, un ottimo esercizio di stile in una cornice incantevole. Non ultima, Bottega Veneta: Daniel Lee dimostra di saper unire la qualità al design. Sono due le sfilate con un "effetto wow" per me: la già citata Gucci, un vero show a tutti gli effetti, e Versace, grazie alla presenza dirompente di Jennifer Lopez. A mio parere, lo stile vincente della donna della primavera-estate 2020 sarà colorato, ricercato e con volumi importanti. Tra gli accessori, cito sicuramente il frustino di Gucci e i sandali di Bottega Veneta. Due brand, questi ultimi, tra i più apprezzati dalla cliente russa, amante di griffe eleganti e concettuali - vedi anche Loro Piana -, ma capace di osare con i colori di Dolce&Gabbana. Un appunto a Milano: non ho trovato marchi emergenti degni di nota».

Natalie Kingham

Fashion Buying Director

Matchesfashion.com

Gran Bretagna

«Le sfilate di Prada, Jil Sander, Bottega Veneta e Fendi sono state i veri highlight della stagione. Prada per il guardaroba perfetto: la collezione passa dalla pedana al guardaroba delle clienti senza alcuno sforzo. Per quanto riguarda gli accessori mi sono innamorata dei gioielli di Jil Sander, delle scarpe di Prada e della borsa con catena in oro di Bottega Veneta».

Pascale Camart

Head Buyer Womenswear

Galeries Lafayette

Francia

«Fendi, Bottega Veneta, Jil Sander e Prada sono stati gli show migliori di questo giro di sfilate. Di Fendi mi ha conquistato il mood super fresh della collezione: c'era una grande armonia tra i colori e le stampe floreali anni Settanta. Bottega Veneta è riuscito a essere concettuale e sexy al tempo stesso. Un marchio per donne vere. Jil Sander ha creato un bel guardaroba classico, per donne elegantissime. Prada resta un marchio italiano, perfetto per le donne italiane. Dal punto di vista dello spettacolo è stato notevole lo show de La DoubleJ, all'interno dei giardini dell'Hotel Four Season. Nomi nuovi non ne abbiamo trovati: è stata più utile la fashion week di Londra da questo punto di vista. I colori vivaci e il modo di abbinarli è il trend che più mi ha convinto, insieme al mood tropicale. Nelle sfilate si è vista anche molta pelle, sono certa che funzionerà. Inclusione e diversity sono stati temi caldi della fashion week, proprio come avvenuto a New York. Di esempi di successo in questo senso ce ne sono stati tanti, a cominciare da Marni, dove i ragazzi erano vestiti da ragazze: non era quasi possibile notare la differenza e penso che questa sia una realtà verso cui ci stiamo avvicinando. Quanto ai budget, sono in crescita, per accontentare tutti i nostri clienti alla ricerca di novità».

Tiffany Hsu

Fashion Buying Director

Mytheresa

Germania

«I momenti salienti di questa stagione sono stati Bottega Veneta, Jil Sander e Prada, che hanno realizzato show davvero spettacolari. Prada è sempre emozionante e speciale, Bottega e Jil sono stati entrambi molto moderni, mettendo in evidenza la migliore estetica minimalista con il massimo livello nell'artigianato di lusso. Bottega Veneta poi, secondo me, è l'artefice del nuovo must have di stagione: la borsa ovesize. Attico e Plan C sono i migliori esponenti della nuova moda giovane italiana. Sono molto diversi tra loro, ma entrambi decisamente attraenti».

Giulia Pizzato

Buying & Merchandising Director

Rinascente

Italia

«Quella che si è conclusa è stata un'ottima fashion week. Alle sfilate c'era un'atmosfera stimolante: Milano è stata viva e frizzante, finalmente. Merito degli stilisti, artefici di collezioni che hanno centrato l'obiettivo, nella fattispecie Gucci, Bottega Veneta, Jil Sander, Missoni, Etro. Anche le location sono state super, in particolare Jil Sander in Brera e Missoni nella piscina de I Bagni Misteriosi hanno ottenuto un effetto wow. Una stagione da incorniciare, soprattutto per gli accessori di Bottega Veneta, Fendi e per le calzature, a cominciare da quelle di Jil Sander, Gucci, ancora Bottega Veneta e Prada».





Rie Hasahina

Chief Planner & Manager Women's & Men's

Fashion Merchandising Division

Hankyu Hanshin Department Stores

Giappone

«Tra le certezze di questa fashion week c'è Max Mara, per il design e i materiali di alta qualità: unisce moda, sportività e attenzione alle reali esigenze del mercato. Ho notato un'evoluzione del marchio rispetto al passato, una maggiore attenzione alle clienti giovani. Una menzione va anche a Jil Sander: Luke e Lucie Meier stanno lavorando bene sul dna del marchio, preservandolo ma introducendo sempre qualche elemento di novità, soprattutto negli accessori. In generale, lo stile che a mio parere prevarrà per la primavera-estate 2020 è quello che unisce eleganza e casual, visto in numerose collezioni: anche Fendi nel nuovo corso punta a una maggiore leggerezza. C'è poi il filone del ritorno agli anni Settanta, presente su diverse passerelle: vedremo se funzionerà. Tra i brand di scena a Milano mi ha colpito La DoubleJ, grazie alla personalità ben riconoscibile e al colore a piene mani».





Silvano Vangi

Creative Director & Headbuyer Luxury Women's Wear

LuisaViaRoma

Italia

«Questa è stata la fashion week di Bottega Veneta, senza alcun dubbio. Il marchio sta facendo un lavoro incredibile, non solo sul fronte del prodotto ma anche dell'immagine. Tutti gli accessori e le scarpe erano giustissimi e l'abbigliamento più safe, ma il risultato nel suo insieme era incredibile, Daniel Lee sta riempiendo il vuoto lasciato da Phoebe Philo dopo la sua uscita da Celine, ma aggiungendo un contenuto fashion altissimo. Anche Versace sta vivendo un momento d'oro e di grande credibilità. Il finale con JLo è stato esaltante, ma prima ancora che la cantante uscisse in passerella ero già stato conquistato da tutto il tema giungla e dalla parte tailoring, davvero bella. Divertente The Attico: la loro donna mi piace e le due designer sono molto convincenti nella loro offerta più ricca, vedi gli abiti di piume e quelli gioiello. Trovo corretta la scelta di Gucci e di Alessandro Michele di rinunciare allo show Maracaibo e di semplificare. Alcuni look rimangono ben chiari in testa anche senza effetti speciali, come i top e le gonne con gli spacchi. I giovani? Quelli italiani nascono subito con un imprinting troppo commerciale: noi questa stagione porteremo avanti un progetto speciale con Nynne Kunde, un'ex studentessa dell'Istituto Marangoni. Fra i trend che avranno un sicuro successo c'è il ritorno al coordinato e al look intero e la conseguente riscoperta di capi come i gilet, portati a pelle, che con l'ondata di streetwear erano spariti dal guardaroba».



Lia Pagoni

Owner

Gruppo Pagoni

Grecia

«È stato bello vedere in passerella abiti veri, realizzati in maniera divertente e con attenzione alla sostenibilità, in una Milano Fashion Week caratterizzata da un clima di ottimismo. Il trend generale vede il ritorno alla semplicità e alla pulizia, scevre di qualsiasi confusione. In particolare mi sono piaciute molto le proposte utilitarian-chic di Max Mara indossate dalle modelle pettinate come ragazzine, i ricami rétro-chic di Prada e il punto di vista di Alberta Ferretti sulla sostenibilità, permeato da un gusto boho. Per quanto riguarda gli accessori ho apprezzato le borse da giorno colorate di Bottega Veneta, indossate a tracolla, mentre tra le label emergenti segnalo i begli accessori colorati eco-friendly di F_wd: un mix tra sport e street style. Penso che il nostro budget per la prossima stagione calda rimarrà stabile rispetto alla precedente Spring-Summer».

Massimiliano De Marianis

Senior buyer

Folli Follie

Italia

«Ho amato in particolare le sfilate di Prada, Jil Sander e Bottega Veneta. Nutrivo aspettative molto alte su Bottega Veneta e Daniel Lee e devo dire che non sono state deluse. Il messaggio lanciato da Prada con la sua collezione all'insegna delle semplicità farà scuola e anche Jil Sander con la SS 2020 ha confermato - anzi, messo in evidenza - i progressi delle ultime stagioni. Ma la cosa più importante di questa edizione di Milano Moda Donna è che tutte le maison si sono scrollate di dosso lo streetswear, penso definitivamente. I must have di stagione? Le borse over e le giacche sartoriali. Un altro aspetto forte della settimana è stato il calendario, che ha visto Prada in apertura e Gucci in chiusura: con questa programmazione siamo riusciti a trattenere a Milano, dall'inizio alla fine, tutti gli addetti ai lavori».

Yukiko Yuzawa

Buyer and director

Concento Paris H.P. France

Osaka e Tokyo

«La sfilata di Antonio Marras è stata semplicemente meravigliosa, tutto era da togliere il respiro, dagli abiti alla messa in scena. In generale la fashion week è stata molto stimolante, specie per la qualità del prodotto presentato. Anche i giovani sono stati all'altezza: da Brognano, che è stato convincente per la scelta dei colori in linea con i trend della prossima estate, ad Arthur Arbesser».