In seguito alla firma dell’accordo di sponsorizzazione con Mercedes-Amg Petronas Motorsport, Police - brand di proprietà della società De Rigo, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di occhiali - ha realizzato una capsule collection insieme al cinque volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton.



Il pilota, icona non soltanto in pista ma anche del mondo fashion (si pensi alla sua collaborazione con Tommy Hilfiger), ha fatto degli occhiali uno degli accessori identificativi del proprio look, apportando così la sua speciale visione nel processo di design.



Il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 a Silverstone sarà l’occasione per svelare in anteprima tre modelli: il primo a maschera ispirato al mondo dello sport, il secondo con frontale rotondo e doppio ponte in metallo e il terzo sempre in metallo, con doppio ponte e frontale geometrico. La capsule eyewear completa, con debutto a settembre, avrà 10 modelli.

Le prime tre proposte firmate Police x Lewis Hamilton sono in vendita su Yoox a partire da oggi, 12 luglio.