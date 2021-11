Si chiama The Prototype ed è l'emblema di un nuovo inizio per Diesel la sneaker che troveremo nei negozi dal prossimo dicembre. Una scarpa reale che si abbina anche a un'esclusiva limited-edition in Nft, creata dalla digital fashion house The Fabricant.

Nuovo inizio perché, come ha raccontato il ceo del brand, Massimo Piombini, a wwd.com, questa scarpa è parte di un piano di riposizionamento del marchio, con l'obiettivo di riportarlo alla vivacità e coolness che lo contraddistingueva alcuni anni fa. Un percorso in cui è strategico il ruolo del direttore creativo, Glenn Martens.

A lui si deve il design della nuova sneaker, che alza l'asticella dell’athletic footwear design, «rompendo le convenzioni estetiche e tecniche con ogni componente e da ogni punto di vista», spiega una nota.

Con il suo impatto grafico, grazie alle numerose bande in gomma e all'allacciatura asimmetrica e alla suola dal carattere industriale, la sneaker, che ha un prezzo retail di 350 euro, si è messa in evidenza per la prima volta nella sfilata-video di Diesel della Spring-Summer 2022.

The Prototype, come si diceva, sarà disponibile a partire da dicembre 2021 negli store Diesel in tutto il mondo e sul sito della label. Ulteriori varianti colore arriveranno a febbraio 2022.

La categoria sneaker è da sempre un asset strategico per il marchio, ma ora - come riporta il sito americano - è stata creata una nuova business unit affidata a un veterano di Puma e Adidas, che ha creato un nuovo team di lavoro per seguire lo sviluppo prodotto, il design e il marketing, lavorando con nuovi fornitori e re-ingegnerizzando completamente la collezione.

Alla scarpa reale, come si diceva, si lega anche la versione Nft in limited edition, realizzata dalla digital fashion house The Fabricant, pioniera nel settore di abbigliamento e accessori per quanto riguarda il mondo virtuale.

Il risultato è un pezzo unico di arte digitale che ha come protagonista la sneaker, che da oggi sarà diffuso fra talent amici del brand e cultori del metaverso.

Il brand del mohicano ha anche collaborato con neuno.io - marketplace di Nft di lusso – per ricreare il modello in 3D di The Prototype in Nft, che è stato regalato a tutti i partecipanti della conferenza NFT.NYC, svoltasi a New York ai primi di novembre e in cui Nathalie Johnson, fondatrice di neuno.io, ha annunciato dettagli riguardanti il lancio del sito di neuno e l'esclusiva collaborazione con la label.