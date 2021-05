A cura della redazione

Si chiamail nuovo progetto di, figura chiave dell'indimenticato concept store parigino. Si tratta di una casa editrice sui generis, votata alla creatività controcorrente, che si occupa anche di consulenze e iniziative di curatela.Il primo passo sono cinque volumi di 96 pagine in 300 copie ciascuno, realizzati insieme a una serie di creativi: lo scrittore(autore di aforismi come «Sometimes nothing happens»), gli artisti, l'illustratoree la "sacerdotessa dell'upcycling". A occuparsi del layoutOltre a occuparsi di Just An Idea, Andelman lavora come consulente per label come