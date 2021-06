Per far sfilare la cruise di Dior, il 17 giugno, Maria Grazia Chiuri ha scelto lo Statio Panatenaico di Atene, dove si sono svolte le cerimonie di apertura e chiusura delle prime Olimpiadi moderne del 1896.

Una struttura concepita inizialmente come ippodromo intorno al 330 a.C., poi nel corso dei secoli ricostruita interamente in marmo e ampliata fino a diventare uno stadio da 50mila posti, nel 144 a.C. Rimasto sepolto per diversi secoli, è stato riportato in superficie nel XIX secolo.

Come riporta wwd.com, le autorità greche hanno autorizzato Dior a organizzare servizi fotografici in diversi luoghi chiave come parte dell'evento, che si svolge 70 anni dopo che la casa di moda francese ha presentato la sua collezione di haute couture autunno 1951 sullo sfondo dell'Acropoli, durante un servizio di moda per Paris Match.

Lo show si svolge in concomitanza con i 200 anni di indipendenza del Paese e, come quello svoltosi a Lecce il 22 luglio dello scorso anno, metterà in evidenza la creatività di artisti e artigiani locali.