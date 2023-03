Per il prossimo cruise fashion show di Louis Vuitton Nicolas Ghesquière sceglie l’Italia, per la precisione una perla del Piemonte come l’Isola Bella, incastonata nel Lago Maggiore e mai utilizzata per un evento di questo genere. La sfilata è prevista per il 24 maggio, ma prima la griffe sarà protagonista a fine aprile a Seoul per la sua prima passerella dedicata alla pre-fall.

Da sempre attento nella scelta di location d’impatto dal punto di vista architettonico e paesaggistico, Ghesquière punta questa volta sull'isola da quattro secoli di proprietà della famiglia Borromeo, che rappresenta un esempio significativo di stile barocco, con il suo Palazzo decorato con 130 importanti dipinti italiani e gli splendidi giardini, al cui centro sorge il Teatro Massimo.

Louis Vuitton, come si diceva, vanta un lungo track di location spettacolari per la sua cruise, che ha fatto il giro del mondo toccando tappe come la Bob Hope Estate di John Lautner a Palm Springs, il Mac Niterói del Brasile di Oscar Niemeyer, il Museo Miho di Ieoh Ming Pei a Kyoto, la Fondation Maeght a Saint-Paul de Vence, l’Axe Majeur di Dani Karavan vicino a Parigi e il Twa Flight Center all'aeroporto Jfk di New York di Eero Saarinen.

Lo scorso anno ha contribuito a dare il via alla wave californiata delle sfilate di moda, con la cruise al Salk Institute di La Jolla.

Vuitton farà tappa a Seoul il 29 aprile con la pre-fall in una location ancora riservata. Sarà la prima volta che la griffe manderà in passerella la collezione pre-fall e il primo evento ufficiale in Corea del Sud a cui parteciperà Ghesquière.



I capi pre-fall saranno disponibili nei negozi Vuitton di tutto il mondo dal 19 maggio, mentre la collezione da crociera di Vuitton verrà consegnata nei negozi a novembre.

Si delinea meglio il calendario delle cruise, con Gucci diretto a Seoul, Chanel a Los Angeles e Max Mara a Stoccolma, mentre si attende l’annuncio della destinazione di Dior.