Ha il suggestivo titolo di Eden of Etropìa la nuova campagna pubblicitaria dedicata alla collezione SS23, che ha segnato il debutto in Etro del nuovo direttore creativo Marco De Vincenzo.

Per l’occasione la griffe invita a compiere un viaggio immersivo attraverso il suo heritage, complici le immagini scattate a Londra dalla fotografa malese Zhong Lin.

Scatti che delineano il terzo Atto di Etropìa, in una narrazione estetica articolata in più atti, formata dal Manifesto (Atto 1), dallo show Master of Textiles (Atto 2) e dall’imminente lancio di Wonderland of Etropìa (Atto 4), progetto globale di attivazioni retail e wholesale in dieci città del mondo, che si legano a maxi-installazioni outdoor negli hotspot dei principali centri urbani.

Per la campagna Marco De Vincenzo si è ispirato ai dipinti e ai ritratti dei preraffaeliti, «espandendo la sua visione onirica e poetica - si legge in una nota - inventando un nuovo paradiso nel quale la mela, frutto iconico della collezione e simbolo di amore, seduzione ed eternità, diventa elemento catalizzante della narrazione».

Le immagini ritraggono modelle che diventano funambole, ninfe, maghe e principesse, circondate da scale e pareti giganti che si scompongono e ricompongono.

In un confronto continuo tra fantasia e realtà, i capi della nuova collezione si arricchiscono di fiori, frutti e uccelli che intrecciano il passato e il futuro della maison celebrando il made in Italy attraverso l’arte dei tessuti.

De Vincenzo ha fatto il suo debutto in passerella per Etro lo scorso settembre e tornerà in scena a Milano il prossimo 22 febbraio con l’autunno-inverno 2023/2024.