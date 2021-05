A cura della redazione

La moda è per, ceo di(agenzia che supporta a 360 gradi le aziende nel marketing e nella digitalizzazione), un amore di vecchia data. «Direi che per me ha rappresentato un sogno nel cassetto - spiega - fin da quando, 15 anni fa, io stesso lanciai un brand di abbigliamento e dovetti fare i conti con la complessità dell'inserire sul mercato un marchio, gestendone marketing e vendite, partner e fornitori».Un'esperienza di cui Bakdounes (nella foto) ha fatto tesoro per avviare, all'interno di Velvet Media, la unit Velvet Fashion, che lavora con diverse griffe nazionali e internazionali, spaziando dalle scarpe di lusso ai player del jeans e dello streetwear.«Una divisione, guidata dall'esperto e docente universitario, che considero il nostro fiore all'occhiello - prosegue il manager - e che fornisce ai marchi del settore un interlocutore completo, verticale e all'avanguardia nella gestione di ogni aspetto del business. In sintesi tutta la potenza dell'agenzia, con un'estrema specializzazione nella moda e curando in modo maniacale la partnership tra agenzia e brand».Potenza che si traduce nella capacità di raccontare le label a tutti i livelli: dallo shooting fotografico alle campagne influencer, dal digital advertising al social commerce, dall'organizzazione di eventi alla gestione professionale di marketplace e piattaforme phygital. «Siamo molto adatti ad accompagnare le aziende nel paradigma dell'online2offline commerce - precisa Bakdounes -. Un modello che si rivelerà sempre più strategico, soprattutto nello scenario post-Covid».In Velvet Media lavorano oltre 160 professionisti, di età inferiore o comunque intorno ai 30 anni e con un'alta componente femminile, a partire dal board direttivo, dove la 34enne(direttrice commerciale) affianca il direttore marketinge il direttore HD, entrambi 38enni. Fanno inoltre parte del direttivo, che presidia l'amministrazione, e, responsabile di Velvet Milano.L'apertura della sede milanese è stata uno degli investimenti recenti della società, con quartier generale a Castelfranco Veneto e basi strategiche in Usa, Cina, Emirati e Thailandia. Ma sono in cantiere altri progetti, soprattutto se si parla di moda.«Stiamo lanciando per il clienteuna campagna media legata alla "rivoluzione" del bacio dopo la pandemia - informa Bakdounes - e finalizzando la piattaforma, in partnership con. In primo piano, poi, il debutto del marchio di streetwear ecosostenibiledal punto di vista non solo di impostazione marketing, ma anche commerciale e stilistico, mentre poco tempo fa abbiamo settato il rilancio di uno storico brand al quale ero molto affezionato da giovane,».«Proprio per le realtà della moda - conclude - abbiamo in vista un progetto ambizioso, che vedrà la luce a settembre e il cui obiettivo è aiutare le aziende a navigare le tecnologie più innovative per valorizzare i loro marchi: dalle virtual showroom alla gamification, dalle implementazioni di realtà aumentata agli Nft, dai camerini virtuali alla blockchain».