Aspettando il digital show del 4 ottobre, il nuovo direttore creativo di Givenchy, Matthew M. Williams, ha lanciato la sua prima campagna per il brand.



Nelle immagini, scattate dall'amico e collaboratore di lunga data Nick Knight, Williams ha rivelato i principali simboli relativi all'hardware metallico che presenterà nelle collezioni donna e uomo.







La fonte di ispirazione è la sua nuova vita a Parigi, con luoghi ed emblemi già immortalati da migliaia di turisti, a partire dai "lucchetti dell'amore" che adornano i ponti della città.



In un mood che Williams ha definito street-edge, ai simboli metallici fanno da contraltare sfondi sfumati color pastello. Maglie piatte e angolari sono state stilizzate a forma di G, mentre i lucchetti Givenchy dalla finitura dorata presentano una chiusura a U o un moschettone di forma stretta e allungata, fermato da una vite. Ancora lucchetti nella versione stampata a rilievo, con un motivo di pelle esotica in cui si evidenziano due piercing asimmetrici alla base, in modo che le serrature gemelle abbiano la possibilità di agganciarsi.







Per le piattaforme digitali l'accoppiata Williams-Knight ha curato un video, personalizzato dalla voce di un altro degli amici più stretti dello stilista, il rapper e cantautore Playboi Carti.



Il clima è quello di un work in progress, che prende forma quando le immagini dei nuovi simboli della maison scendono a cascata da una stampante ad alta risoluzione, mentre Carti intona dei riff sulla pronuncia giusta e sbagliata del nome griffe.



Un comunicato definisce "audaci" le scelte alla base della campagna, ma per capire davvero il nuovo corso del marchio sotto la guida del fondatore della label Alyx 9Sm occorrerà aspettare ancora qualche giorno.