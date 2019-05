«È la protesta con la semplicità. Ho scelto di reagire alle troppe complicazioni a quello che sta succedendo nel mondo, anche alla moda, facendo cose più semplici. La modestia del vestire come protesta al caos».



Bastano poche parole a Miuccia Prada per descrivere la nuova collezione Cruise 2020 di Prada, un invito a spogliarsi degli eccessi come dimostrano gli abiti naïf, quasi fanciulleschi, visti sfilare a New York.



Sulla passerella, allestita negli spazi di Piano Factory - il quartier generale americano di Prada - sfila una guardaroba che riduce all'osso i decori, in favore di pezzi funzionali e realizzati in materiali naturali come il popeline di cotone, utilizzato per il capo simbolo della collezione, la camicia. Anche le stampe rispecchiano l'invito a un'eleganza senza eccessi: quadri, gessati, piccoli motivi floreali.



In linea con questo ritorno alle cose semplici, anche i colori non sono mai azzardati, con il rosa a dominare la palette della collezione. Unica concessione glam è la sciarpa a righe decorata da maxi paillettes, indossata su giacche e cappotti iper classici e dal taglio maschile.



La sfilata Cruise 2020, alla quale hanno assistito molte star tra cui Uma Thurman, Naomi Watts, Lucy Boynton ed Elle Fanning, ha segnato anche il ritorno in grande stile di un accessorio cult di Prada, la Bowling Bag, presentata per la prima volta con la collezione primavera-estate 2000 e oggi riproposta.



A 20 anni dal debutto, la mitica borsa è disponibile online fino al 6 maggio in edizione limitata.





an.bi.