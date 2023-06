C’è un’esperienza personale di Massimo Giorgetti alla base della nuova collezione uomo primavera-estate 2024 di Msgm, nata dalle foto scattate durante un viaggio che lo stilista e fondatore del brand ha fatto in Tanzania.

Immagini scattate all’alba nel deserto - «Sono uno mattiniero e mi piaceva l'idea di catturare quel momento di interruzione dal sogno per iniziare una nuova giornata» - che diventano le stampe protagoniste di stagione su camicie ampie, pantaloni e canottiere.



I colori sono quelli dell'orizzonte africano, i capi sartoriali in cotone sfrangiato ricordano i manti zebrati, la maglieria e il denim sembrano bruciati dal fuoco o macchiati di terra.



Nei tunnel sotto la Stazione Centrale di Milano sfilano look dove il sartoriale si incontra con il workwear: camicie e overshirt con tasche, ampi pantaloni cargo o micro-short. Gli accessori utility sono ovunque, dalle camera bag con tasche, fino ai cappelli hiking e ai desert boot.



an.bi.





MILANO MEN SS 2024: MSGM